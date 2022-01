2 min

Weniger Teilnehmer bei Corona-Protesten in Limburg-Weilburg

Erst schreiben Impfgegner von 1000 Teilnehmern, dann 800. Polizei und diese Zeitung schätzen 300 bis 350 Teilnehmer in Limburg, in Weilburg waren wohl 50 am Montagabend unterwegs.

Von Mika Beuster Redakteur Weilburg