Wer entwirft ein Logo für Hadamars Stadtjubiläum?

Am 14. Januar sind es noch exakt zwei Jahre bis zum 700-jährigen Stadtjubiläum in Hadamar. Foto: Stadt Hadamar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR - Die Stadt Hadamar feiert im Jahr 2024 ihr 700-jähriges Bestehen. Deshalb soll unter anderem ein eigenes Jubiläumslogo samt Festmotto entwickelt werden. Dabei ist die Beteiligung der Bürger aus allen Stadtteilen ausdrücklich erwünscht.

Rund hundert Ideen rund um das geplante Stadtjubiläum waren nach einem Aufruf unter anderem über ein Online-Formular eingereicht worden. Nach intensiver Prüfung aller Einsendungen habe das Stadtmarketing-Team eine Vorauswahl getroffen und die besten Vorschläge in der Stadtjubiläumskommission präsentiert, berichtete Bürgermeister Michael Ruoff (CDU) in einer Pressemitteilung. Aus den Ideen seien zehn Themenschwerpunkte gebildet worden. Um deren Umsetzung kümmern sich entsprechende Arbeitsgruppen (AG).

Planung zum Thema

"Musik und Show"

So wird sich etwa die AG "Musik und Show" mit Ideen für Konzerte und andere Aktivitäten befassen, während die "AG Festakt, Vorträge & Literatur" für die "akademischeren" Themen zuständig ist.

Eine Steuerungsgruppe um Bürgermeister Ruoff sowie das Hadamarer Stadtmarketing-Team wird als Schnittstelle zur Stadtjubiläumskommission fungieren. Eine vollständige Liste aller Projektteams und weitere Informationen können auf www.hadamar.de/700 eingesehen werden. Dort können sich die Bürger auch den verschiedenen AGs anschließen.

Die Jubiläumskommission ruft dazu auf, bis zum 13. Februar kreative Vorschläge aller Art für ein Jubiläumslogo samt Festmotto (Skizzen, Entwürfe, Slogans oder sonstige Anregungen) per E-Mail an

die Adresse stadtmarketing @stadt-hadamar.de zu schicken. Die besten und kreativsten Ideen sollen in die finale Gestaltung einfließen und prämiert werden.