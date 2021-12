Wer haftet bei Tagbrüchen in Beselich?

Das kann durch den Altbergbau passieren: Aus der Luft wird in Bochum-Wattenscheid die Größe eines durch einen Bergschaden entstandenen Kraters in einem Wohngebiet deutlich. Mit Beton wurde das große Loch nach Angaben der Einsatzleitung zunächst stabilisiert. Symbolfoto: Gero Breloer/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG/BESELICH - Die Region des ehemaligen Oberlahnkreises ist - wie kaum eine andere Region Hessens - geprägt durch den ehemaligen Bergbau. Der Landtagsabgeordnete Tobias Eckert (SPD) erkundigte sich dazu mit Alicia Bokler und dem Beselicher SPD-Fraktionsvorsitzenden Michael Jahn bei der Bürgerinitiative Hengen in Schupbach.

Über ein Auskunftsersuchen hatte Eckert die Landesregierung bereits im Vorfeld um Hintergründe zur rechtlichen Praxis bei der Überwachung und Haftung für Schäden aus dem Altbergbau in Hessen gebeten.

Noch bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurden in der Region Bergwerke betrieben. Aktiv sind diese Abbaugebiete nicht mehr. Der Altbergbau könnte aber durchaus bis in die Gegenwart von Bedeutung sein und zu einem teuren Problem werden, wie Lothar Burggraf von der Bürgerinitiative erläuterte: "Wir wissen nicht, was der Ist-Zustand des Altbergbaus unter Schupbach ist."

DIE BÜRGERINITIATIVE HENGEN Die Bürgerinitiative richtet sich im Kern gegen die Pläne der rheinland-pfälzischen Firma Schaefer Kalk, die zwischen den Beselicher Ortsteilen Niedertiefenbach und Schupbach einen neuen Steinbruch aufschließen möchte. Der Ortsteil Schupbach sei stark vom Altbergbau betroffen. Allein 85 Tagöffnungen, also Schächte, befänden sich in einem Gebiet von einem Quadratkilometer in und um den Ortskern. Viele Gruben und Schächte seien allerdings schlecht kartiert und dokumentiert. Ein Vergleich verschiedener Karten und Quellen mache deutlich: Die Anzahl könne noch weit umfangreicher sein. Die dürftige Kartenlage und der unklare Zustand der Tagöffnungen bereite vor Ort Sorge.

Auf der Suche nach

den alten Stollen

Es sei nicht nur unklar, wo sich Stollen und Schächte befänden, sondern auch, ob und wie diese verfüllt seien. Das berge ein großes Sicherheitsrisiko. In inhaltlicher Abstimmung mit der Bürgerinitiative Hengen thematisierte Tobias Eckert im hessischen Landtag die Frage der Haftung für Schäden und Probleme mit dem Altbergbau. Die aus Sicht der Bürgerinitiative ernüchternde Antwort der zuständigen Ministerin Priska Hinz (Grüne) stelle klar, dass der heutige Eigentümer eines mit Altbergbau belasteten Grundstücks voll und ganz hafte, wenn der Rechtsnachfolger des ehemaligen Bergbetriebs nicht mehr ermittelt werden könne.

Mit anderen Worten: Der Grundstückseigentümer bleibe im schlimmsten Fall auf den "unter Umständen existenzgefährdenden Kosten" sitzen. Für Tobias Eckert ein Unding: "Hier geht es um eine nicht unerhebliche Frage, die letztendlich unsere gesamte Region betrifft."

Schäden, so machte es der Vorsitzende der Bürgerinitiative, Josef Schulte, klar, könnten so oder so in Zusammenhang mit dem Altbergbau entstehen. Die Pläne von Schaefer Kalk in Schupbach würden aber das ohnehin vorhandene Risiko "unverhältnismäßig" erhöhen: "Wir liegen auf der gleichen geologischen Formation, nämlich dem Kalkriff - in welches Schaefer Kalk sprengen möchte. Die Schwingungen der Sprengungen könnten Schächte des Altbergbaus beeinflussen", meint Schulte. Senkungen, sogenannte Tagbrüche, seien in Schupbach bereits bekannt.

Löcher finden

sich auf Feldern

Löcher durch zusammenfallende Stollen seien jüngst auf Feldern zwischen Niedertiefenbach und Schupbach im Bereich der überregionalen Gaspipeline entstanden.

Eine Fondslösung, wie sie in Nordrhein-Westfalen zur Regulierung von Bergschäden genutzt werde, gebe es in Hessen nicht. Mit einer erneuten Anfrage richtet sich Eckert nun wieder an die Landesregierung. Im Kern gehe es dabei um die Haftung und die Kostenübernahme auch bei den unkartierten oder nicht registrierten Schächten, die in der gesamten Region Oberlahn zu finden seien. Einer Fondslösung könne dabei eine wichtige Rolle zukommen.