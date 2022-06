Westerwald: Mann schläft auf der Bundesstraße

Die Polizei hat einem 54-Jährigen den Führerschein abgenommen. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DORNBURG-LANGENDERNBACH/ELBTAL/HACHENBURG - Eine Zeugin hat der Polizei am frühen Sonntagmorgen, 26. Juni, ein geparktes Fahrzeug auf der Bundesstraße 54 zwischen Langendernbach und Elbtal gemeldet. In dem Wagen, so die Frau, würde der Fahrer schlafen.

Die Polizei schickte dann Beamte zum Ort des Geschehens. Durch die Streife wurde festgestellt, so schreibt die Polizei Limburg in einer Meldung, dass der 40-jährige Fahrer aus der Nähe von Hachenburg erheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Des Weiteren habe dessen Auto frische Unfallspuren aufgewiesen; diese seien "offenkundig durch eine Kollision mit einem Wildtier" verursacht worden. Der Mann musste später eine Blutprobe abgeben; sein Führerschein wurde von den Beamten einbehalten.