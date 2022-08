WhatsApp-Betrüger erbeuten 3500 Euro

Trickbetrüger haben im Raum Limburg-Weilburg versucht, per Messenger-Dienst Geld zu erbeuten. In einem Fall waren sie erfogreich. Symbolfoto: Arno Burgi/dpa

LIMBURG/BAD CAMBERG/ BESELICH - Immer neue Maschen denken sich die Trickbetrüger aus: aktuell per WhatsApp. So auch am Dienstag und Mittwoch in Limburg, Beselich und Bad Camberg. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt.

Während in Bad Camberg und Beselich die Opfer den Schwindel rechtzeitig bemerkten, überwies eine Limburgerin den Betrügern 3500 Euro, um vermeintlich ihrer Tochter bei der Begleichung von Rechnungen auszuhelfen.

Mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche über den Messenger-Dienst "WhatsApp", so die Polizei, versuchten die Täter seit mehreren Monaten, an das Geld von Bürgern zu gelangen.

Und das funktioniert so: Die potenziellen Opfer erhalten auf ihrem Smartphone zunächst von einer unbekannten Rufnummer eine Nachricht. In dieser geben sich die Betrüger als ein Familienmitglied aus, das angeblich das Handy verloren und aufgrund dessen eine neue Rufnummer bekommen habe. Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die angeblichen Verwandten die Angeschriebenen darum, ihnen finanziell auszuhelfen.

Angeblich nach Handyverlust kein Online-Banking möglich

Häufig wird geschildert, dass aufgrund des "verlorenen Mobiltelefons" das Onlinebanking nicht möglich sei und sie eine dringende Rechnung nicht selbst bezahlen könnten. So gelingt es den Betrügern regelmäßig, die Angeschriebenen dazu zu bringen, Geld zu überweisen. Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Nummern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt zu der Person, um die es sich angeblich handelt, aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel helfe ein Anruf bei der Polizei.