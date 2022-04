Whisky-Messe in Limburg nach Zwangspause gut besucht

"Wir wollen kein Event für freies Betrinken sein, sondern eine geschätzte Veranstaltung für Whisky-Liebhaber": In Limburg sind diese Liebhaber auf der Messe (Foto von 2019) nach der Zwangspause nun wieder zusammengekommen. Archivfoto: Dirk Foerger

LIMBURG - Für viele Veranstalter ist es zurzeit nicht einfach, wenn sie nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ein Event ausrichten wollen. Das gilt selbst für so arrivierte Messen wie die Limburger "Whisky Fair", die in diesem Jahr immerhin schon zum 19. Mal in der Domstadt ihre Tore öffnete.

Umso erfreuter zeigte sich Jens-Uwe Altmann vom Team der "Whisky Fair" zum Abschluss der zweitägigen Veranstaltung: "Zunächst einmal waren wir froh, dass wir die Messe nach zweimaligem Ausfall überhaupt wieder durchführen konnten." Mit 3500 bis 4000 Besuchern sei auch die erhoffte Teilnehmerzahl erreicht worden. Darüber hinaus zeigte sich Altmann insbesondere vom Verhalten seiner Gäste und Aussteller beeindruckt: "Alle waren super höflich und sehr diszipliniert." Die letzte Anmerkung bezog der Veranstalter insbesondere auf das Befolgen der Corona-Regeln.

In der Josef-Kohlmeier-Halle und den übrigen Veranstaltungsräumen hatten fast genauso viele Aussteller ihre Stände aufgeschlagen wie beim letzten Mal. Und vor den Verkaufstischen tummelten sich ungefähr zwei Drittel der Besucher, die vor Corona üblich waren. Das entsprach einerseits genau den Erwartungen der Veranstalter - und ermöglichte andererseits eine bessere Interaktion mit den Ausstellern.

Während der Messe gab es samstags in der Stadthalle, der Villa Konthor und im Serenadenhof-Zelt insgesamt 16 Whisky-Tastings. Am Sonntag kamen weitere zehn Verkostungen sowie zwei Gesangsdarbietungen hinzu. Wie immer legten die Veranstalter Wert darauf, dass bei den Tastings, die unterschiedlich Zuspruch fanden, eine Schutzgebühr erhoben wurde. "Wir wollen kein Event für freies Betrinken sein, sondern eine geschätzte Veranstaltung für Whisky-Liebhaber", betonte Altmann. Schließlich gehe es um den Genuss.

Denn Whisky-Enthusiasten sind ein besonderes "Völkchen". Sie wissen den großen Aufwand zu würdigen, der mit der Herstellung des edlen Tropfens verbunden ist. Ein wenig erinnern die Besucher von Whisky-Messen an die Fans von Hardrock-Veranstaltungen: Das raue Äußere verbirgt häufig einen herzlichen Kern.

Apropos Äußerlichkeiten: Hier hatten zwei Jahre Corona bei nicht wenigen Besuchern deutliche Spuren hinterlassen: Es waren noch mehr und längere Bärte zu sehen als sonst schon. Und auch so mancher Stammgast hatte während des Lockdowns den Frust wohl erfolgreich mit kulinarischen Genüssen bekämpft.

Altmann, der das Festival im Mai 2002 mit ins Leben gerufen hatte, war am Ende froh, dass auch in diesem Jahr alles so reibungslos verlaufen ist. Dazu hat sicher beigetragen, dass eigens für die Corona-Kontrollen das Personal am Eingang verdoppelt worden war. Darüber hinaus hatte ein nahe gelegenes Testzentrum am Festivalwochenende extra seine Kapazitäten erhöht.

"Außerdem bin ich dankbar, dass wir wieder einmal von den Mitarbeitern der Stadt Limburg so gut unterstützt wurden", betonte Altmann. "Nicht zu vergessen natürlich das gesamte Team der Limburger Stadthalle - vom Leiter bis zur Putzfrau." Auf diese Kooperationen setzt er natürlich ebenfalls, wenn es am 22. April 2023 das nächste Whisky-Festival in Limburg geben wird - immerhin die 20. Ausgabe dieser Messe des flüssigen Genusses.