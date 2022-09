Wie die digitale Metzgerei in Weilburg funktioniert

Manuel Schneider (l.) und Christopher Muth (r.) erklären Regierungspräsident Christoph Ullrich (2.v.r.) und Bürgermeister Johannes Hanisch, wie anhand der Etikettierung auf den Fleisch- und Wurstwaren Herkunftsbetrieb, Verarbeitung und Transportwege nachvollzogen werden können. Foto: RP Gießen

WEILBURG - Regierungspräsident Christoph Ullrich (CDU) hat während seiner Sommertour die nach eigenen Angaben erste digitale Metzgerei Deutschlands "MayMetzger" besucht. Begleitet wurde er vom Weilburger Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) und RP-Mitarbeiter Alexander Semenov vom Arbeitsschutzdezernat in Hadamar. In der Sommerzeit bereist der Regierungspräsident die fünf Landkreise im RP-Bezirk zwischen Limburg und Schlitz, Münchhausen und Hungen.

Die beiden Unternehmer Manuel Schneider und Christopher Muth haben die Metzgerei von den Vorbesitzern Sabine und Dieter Kissel übernommen und setzen wegen des Fachkräftemangels auf Selbstbedienung. Alle in der Metzgerei angebotenen Produkte, erklären sie, kämen aus der näheren Umgebung. Durch die Etikettierung der Wurst- und Fleischprodukte könne Herkunftsbetrieb, Verarbeitung und Transport des Erzeugnisses nachvollzogen werden.

Fachkräftemangel führt zu Selbstbedienungskonzept

Bei der Wahl der Lieferanten achte man darauf, dass die ausgewählten Partner eine nachhaltige und tiergerechte Landwirtschaft betreiben. Die Metzgerei in der Limburger Straße folge einem innovativen Einzelhandelskonzept: Sie komme ohne Verkaufspersonal aus und sei rund um die Uhr geöffnet, an sieben Tagen in der Woche.

Und so funktioniert das: Wer den Verkaufsraum der Metzgerei betreten möchte, meldet sich mit einer Kreditkarte oder einer Handy-App an der Eingangstür an. Im Geschäft selbst können sich die Kunden dann aus dem Sortiment bedienen und die Produkte über eine Scanner-Kasse bezahlen. Je nach Bedarf werden die Bestände aufgefüllt. Das ist auch der Hauptgrund, warum "MayMetzger" dennoch ein Thema für die Arbeitsschützer des Regierungspräsidiums ist.

Der Regierungspräsident lobt das Konzept: "Durch innovative Ideen wie diese hier und Unternehmersinn kann die Nahversorgung mit regionalen und qualitativ hochwertigen Erzeugnissen aufrechterhalten werden." Dieses Beispiel sei ein Mosaikstein für ein lebenswertes Mittelhessen. Die Idee sei mit Blick auf den Umgang mit den Folgen des Fachkräftemangels und unter dem Gesichtspunkt der Unternehmensnachfolge ein Konzept mit Zukunft.