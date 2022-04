Wie sicher fühlen sich die Limburger?

Wichtig für das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger ist die Anwesenheit von uniformierten Kräften. Das Ordnungsamt hat sich daher personell verstärkt und auch strukturelle Änderungen vorgenommen. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Das subjektive Sicherheitsempfinden fragt die Stadt Limburg bei ihren Bürgern immer wieder ab. Aus den Ergebnissen der Befragungen ergeben sich dann auch Veränderungen in der Stadt. Zum Beispiel ist die Gestaltung des Bahnhofsplatzes Ergebnis einer solchen Studie oder auch die nun in Auftrag gegebene Ausweitung der Videoschutzanlage auf weitere Bereiche der Innenstadt.

2017 fand die letzte Befragung statt. Nun soll es eine neue geben. Dazu verschickt die Stadt 4000 Briefe an zufällig ausgewählte Bürger, die älter als 14 Jahre sind.

Die Umfrage wird wieder von Professor Gerhard Schmelz von der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit betreut, der bereits seit der ersten Umfrage im Jahr 1999 die Stadt maßgeblich bei ihren Bürgerbefragungen zum Thema Sicherheit begleitet.

Erkenntnisse führen zu Veränderungen im Stadtbild

"Wir sind uns einig darüber, dass wir in der Vergangenheit wichtige Erkenntnisse aus den Umfragen ziehen konnten und diesen Erkenntnissen dann auch im Stadtbild durch bauliche Veränderungen, technische Ausstattungen oder auch verstärkte Streifengänge Rechnung getragen haben", macht der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) deutlich.

Gerade in der Umfrage von 2017 hatte sich eine deutliche Verschlechterung im subjektiven Sicherheitsempfinden der Limburger gezeigt. Fünf Jahre später wollen Stadt und Hochschule nun die aktuelle Einschätzung abrufen, die möglicherweise auch beeinflusst wird durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen. Die aktuelle Umfrage ist eingebettet in eine studentische Masterarbeit eines Mitarbeiters der Stadtverwaltung.

Darin werden die Bürger zum Beispiel danach gefragt, was bei ihnen Ängste auslöst: Naturkatastrophen, Arbeitslosigkeit, Verlust des Wohlstands und vieles mehr, dabei geht es auch um Angst vor Pandemien. Die Antworten sehen dabei eine fünfstufige Bewertungsskala vor, die von "Keine Angst" bis "Große Angst" reicht. Die Fragen beschäftigen sich auch mit Ängsten im eigenen Wohngebiet, ob Orte und Plätze in der Stadt gemieden werden, weil sie Angstgefühle auslösen. Natürlich wird auch abgefragt, welche Verbesserungen sich die Bürger vorstellen können. Die meisten Fragen sind durch Ankreuzen von vorgegebenen Antworten zu beantworten, es gibt allerdings auch sogenannte offene Fragen.

4000 Limburger sind durch ein Zufallsprinzip ausgewählt worden und erhalten in diesen Tag Post mit der Bitte, an der Umfrage teilzunehmen. Am einfachsten ist die digitale Teilnahme. Möglich wird sie über einen Link oder QR-Code, die in dem Schreiben mitgeteilt werden. Gleichzeitig gibt es jedoch die Alternative, in analoger Form an der Umfrage teilzunehmen. Dazu muss die mitgeschickte Rückantwortkarte an die Stadt geschickt oder im Bürgerbüro abgegeben werden.

