Wie sicher fühlt man sich in Limburg?

Das subjektive Sicherheitsgefühl in Limburg ist das Thema einer Online-Umfrage. Archivfoto: Artem/stock.adobe

LIMBURG - Noch bis Sonntag, 15. Mai, läuft die Umfrage zum subjektiven Sicherheitsempfinden der Limburger Bürger. Die Umfrage wird von Professor Gerhard Schmelz von der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit betreut, der bereits seit der ersten Umfrage im Jahr 1999 die Stadt maßgeblich bei ihren Bürgerbefragungen zum Thema Sicherheit begleitet.

4000 Briefe hat die Stadt an zufällig ausgewählte Bürger verschickt, mit denen sie auf die Umfrage hingewiesen und um eine Teilnahme angefragt hat. "Bisher haben wir über 470 Rückmeldungen, die in die repräsentative Umfrage eingehen; hinzu kommen noch über 200 Teilnehmende an der Zufallsumfrage", gibt der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) zum aktuellen Stand an. Wer noch teilnehmen möchte, benötigt dazu den zugeschickten Link oder QR-Code.

Die Zufallsumfrage steht allen offen, dazu ist es nicht notwendig, seinen Wohnsitz in Limburg zu haben. Die Teilnahme ist analog möglich, indem der Fragebogen im Bürgerbüro der Stadt, Werner-Senger-Straße 10, abgeholt und dort auch wieder abgegeben wird. Unter www.limburg.de gibt es weitere Informationen.

Auch Nicht-Limburger können mitmachen

In einem umfangreichen Katalog an Fragen steht eine fünfstufige Bewertungsskala zur Verfügung oder die Antworten können durch Ankreuzen gegeben werden. Zudem gibt es einige offene Fragen, deren Antworten frei zu formulieren sind.