Wie viele Spenden erhalten Parteien in Limburg-Weilburg?

Erst ab über 10 000 Euro muss eine Spende im Rechenschaftsbericht der Parteien öffentlich gemacht werden.

Nicht alle Parteien im Kreis äußern sich zu Spenden von Unternehmen. Alleine die SPD gib t die Herkunft der Spende in Höhe von 10 000 Euro an. Die CDU verweist bei der Herkunft auf Datenschutz, gibt aber die Höhe der Spendensummen an. 2017 seien es 28 000 Euro von Firmen gewesen, 26 000 Euro 2018, jeweils knapp 7000 Euro in den Folgejahren. Andere Parteien gaben entweder nichts an oder erhielten keine Firmenspenden.