Willkommensfest in Weilmünster: Den Krieg für kurze Zeit vergessen

Im Iran dürfen Frauen keine Musik machen: Ariana Jafari kommt aus dem Iran. Sie spielt in Weilmünster für die Gäste Gitarre und singt dazu teilweise sehr traurige Melodien. Foto: Margit Bach

WEILMÜNSTER - 128 Menschen aus der Ukraine leben derzeit in Weilmünster und seinen Ortsteilen. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder, die wegen des Kriegs aus ihrer Heimat geflohen sind. Nur vereinzelt sind junge männliche Flüchtlinge dabei. Nun hatte die Gemeinde Weilmünster zusammen mit dem "MeetingPoint", für den Evelyne Thiel zuständig zeichnet, und dem Familienzentrum zu einem Willkommensfest für ukrainische Gäste des Marktfleckens und ihre Gastfamilien auf den Schulhof der Grundschule eingeladen.

Vom Mitte März bis Mitte April habe es den größten Ansturm gegeben, sagte Evelyne Thiel. Aber es gebe ein paar Menschen aus der Ukraine, die schon viele Jahre in Weilmünster leben, und die jetzt teilweise auch Ansprechpartner für die Kriegsflüchtlinge seien.

Mitglieder des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Weilmünster um dessen Vorsitzenden Mathias Radu sorgten für gegrillte Würstchen, Negesy Reem aus dem Sudan und Qulieva Sevil aus Aserbaidschan von der Fundgrube im "MeetingPoint" bereiteten Waffeln zu.

Bürgermeister Mario Koschel (parteilos) begrüßte die Gäste und dankte dafür, dass der Schulhof genutzt werden durfte. So konnten die Kinder im geschützten Bereich spielen und die Spielgeräte nutzen. Auch den Gastfamilien dankte das Gemeindeoberhaupt für die Aufnahme der geflüchteten Menschen.

Manuela und Markus Balbach aus Laubuseschbach beispielsweise haben eine Frau mit drei Kindern im Alter von sechs Monaten bis 17 Jahren bei sich untergebracht. Aber die kleine Familie war nicht zum Treffen gekommen, da sie aufgrund des immensen Heimwehs und der Sorge um den Ehemann und Vater der Kinder bald wieder in ihre Heimat zurückkehren wird. "Die inneren Schmerzen kann man den Menschen nicht abnehmen", sagte Manuela Balbach, aber man könne den Menschen etwas Normalität im Alltag bieten. Die in Winnyzja geborene Natalia Kutseva ist vor elf Jahren mit der Mutter nach Weilmünster gekommen, weil der Vater als CNC-Mechaniker Arbeit gefunden hatte und seine Familie nachkommen ließ. Inzwischen ist ein kleiner Sohn dazugekommen. Bisher seien sie immer in die Heimat gefahren, um ihre Angehörigen zu besuchen, berichtete Kutseva.

Ständig in Sorge um die Angehörigen in der Ukraine

Nun aber seien viele Bekannte umgekommen, Häuser seien zerstört. Zum Glück lebe die Familie noch. Sie schließt im Juni ihre Schulzeit ab und beginnt danach eine Ausbildung zur Pflegefachfrau bei Vitos.

Seit zehn Jahren in Deutschland ist Iryna Schmidt, geborene Savelieva. Sie hatte ihren späteren Ehemann Bernd Schmidt aus Usingen im Internet kennengelernt.

2013 heiratete das Paar, und vor zwei Jahren bauten sie ein Haus in Weilmünster. Schmidt hat nun ihre Nichte Mariia Baranets bei sich aufgenommen sowie deren Sohn Yarik Filippov und dessen Freundin Maryna Rahnyk. Die Sorge um die Angehörigen im kriegsgebeutelten Land ist groß und das Handy eine wichtige Verständigungsmöglichkeit. Wie Evelyne Thiel - die frühere Ortsvorsteherin von Möttau - schilderte, fungiert der "MeetingPoint" in der Alten Gasse 26 als zentrale Anlaufstelle für Integration und Organisation, Beratung, Begleitung bei Vermittlung von Wohnungen, Praktika, Ausbildung und Jobs. Es werden feste Sprechzeiten und auch lockeres Beisammensein angeboten.

Der "MeetingPoint" besteht seit 2017 und ist im Zuge der ersten Flüchtlingswelle ab 2015 entstanden. Seit 2017 stellt die Gemeinde dafür Räume zur Verfügung. Die Projekte beinhalten beispielsweise Deutschkurse, zur Zeit an fünf Tagen in der Woche. Weiterhin gibt es - je nach Bedarf - Hausaufgabenhilfe, Nähkurse, Beratung in besonderen Lebenslagen, Begleitung von Auszubildenden, Unterstützung bei den verschiedensten Anträgen wie etwa für Kindergeld, Sozialhilfe oder bei Schwerbehinderung. Hinzu kommt die Begleitung zu Ärzten und anderes mehr. Die neuesten Projekte sind Breakdance für Kinder von 6 bis 16 Jahren, eine Trommelgruppe und Selbstverteidigung. In der Fahrrad-Werkstatt werden gebrauchte Fahrräder aufgearbeitet. Und in der Fundgrube, einem Sozialkaufhaus, werden Haushaltwaren, Kleidung, Schuhe, Kindersachen, Babyartikel und mehr angeboten.

Der "MeetingPoint" stellte auch das Programm am Samstag sowie die Bewirtung mit Getränken, Kuchen, Waffeln und Kaffee bereit.

So spielte Ariana Jafari Gitarre. Trommellehrer Ralf Mayer, der Leiter der Trommelgruppe, gab einen kurzen Einblick in die Handhabung der Trommel. Etliche Geschäfte hatten sich mit der Spende von Speisen und Getränken am Willkommensfest beteiligt. Und es gab T-Shirts mit dem Aufdruck "Peace to Ukraine", die im "MeetingPoint" erstellt und von Freunden von Ariana Jafari entworfen wurden.