Winterlinden in Niederzeuzheim werden gefällt

Die betroffenen zwei Linden befinden sich auf dem Foto links von der Kreuzkapelle in Niederzeuzheim.

HADAMAR-NIEDERZEUZHEIM - In der Kapellenstraße in Niederzeuzheim, am Ortsausgang in Richtung Thalheim, will die Stadt Hadamar zwei hoch gewachsene Bäume fällen, um die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer, die Besucher der Kreuzkapelle und für den Straßenverkehr zu gewährleisten.

Die beiden rund 18 Meter hohen Winterlinden in unmittelbarer Nachbarschaft der Kreuzkapelle seien über einhundert Jahre alt und neben Misteln auch stark von Kernfäule befallen.

Nistkästen und Fledermauskästen

Nach Einschätzung des zuständigen Dienstleisters sei keine ausreichende Restwandstärke mehr gegeben, sodass mit Hinweis auf die Verkehrssicherungspflicht zeitnah eine Fällung unter Einsatz eines Hubsteigers nötig sei.

"Es ist bedauerlich, dass wir diese beiden stattlichen Bäume fällen müssen, nachdem sie über ein Jahrhundert hinweg die Reisenden an unserer Stadtgrenze empfangen und verabschiedet haben. Doch gerade angesichts des stark von sowohl Fußgänger- als auch Straßenverkehr betroffenen Standorts ist ihr Zustand problematisch. Leider haben wir keine andere Wahl, um unserer Verkehrssicherungspflicht verantwortungsvoll nachzukommen" erklärt Bürgermeister Michael Ruoff (CDU).

Auch für die Tierwelt bedeute die Fällung der Bäume einen herben Verlust, da im Gehölz größere Baumhöhlen vorhanden sind. Vor diesem Hintergrund werde bei den Fällarbeiten der Artenschutz gemäß Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde berücksichtigt. Die Bäume würden schonend von oben abgenommen und auf überwinternde Arten wie Siebenschläfer oder Fledermäuse untersucht.

Zudem werde die Stadt in unmittelbarer Nähe Nistkästen und Fledermauskästen als Ersatzhabitate einrichten und bis spätestens Herbst neue Linden oder Stieleichen pflanzen.