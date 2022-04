"Wir brauchen höhere Löhne und mehr Personal!"

Stefan Schneider bleibt Vorsitzender des ver.di-Ortsvereins Limburg-Weilburg. Foto: ver.di

LIMBURG-WEILBURG - Die Gewerkschaft ver.di hat ihre Mitglieder im Kreis Limburg-Weilburg zu neuen Tarifauseinandersetzungen aufgerufen. Allerdings muss das nicht neue Streiks bedeuten.

Ver.di-Gewerkschaftsekretär Tim Winhold bezog in der Mitgliederversammlung des ver.di-Ortsvereins Limburg-Weilburg zu vergangenen und anstehenden Tarifauseinandersetzungen Stellung. Den Mitgliedern der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft riet er, dabei auch neue Wege zu beschreiten. "Es vergeht kein Tag, an dem ver.di sich nicht in Streikaktionen befindet, aber die Abschlüsse sind trotzdem nicht immer zufriedenstellend", sagte Winhold. Deswegen führe kein Weg daran vorbei, sich gewerkschaftlich zu organisieren und auch neue Aktionsformen auszuprobieren, um bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten zu erstreiten.

"Wie wichtig gute Arbeitsbedingungen für die Gesellschaft sind, sieht man aktuell im Gesundheitswesen und auch bei der Kinder- und Seniorenbetreuung", meinte Winhold. Es seien endlich höhere Löhne und mehr Personal nötig, um besagte Berufe attraktiver zu machen. "Beifall reicht nicht aus."

Umstrukturierung soll für mehr Schlagkraft sorgen

Damit spielte Winhold auf Solidaritätsbekundungen aus der Bevölkerung für Angestellte im Gesundheitswesen zu Beginn der Corona-Pandemie an. Die durch das Coronavirus ausgelöste Mehrarbeit habe die ohnehin hohe Belastung von Angestellten im Gesundheitswesen auf die Spitze getrieben.

Ver.di konnte bereits mehrere Erfolge, wie die deutliche Erhöhung der Zulagen für die Beschäftigten der Länder im Gesundheitswesen seit diesem Jahr, erzielen. Dennoch sieht die Gewerkschaft, ganz im Sinne von Winhold, diese Erfolge nur als Zwischenschritt und will weiterhin für bessere Arbeitsbedingungen in Pflege- und Gesundheitsberufen kämpfen. Aber nicht nur dort. Aktuell steht ver.di vor schwierigen Tarifverhandlungen für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne für ErzieherInnen und Sozialarbeiter.

Verbesserte Schlagkraft durch Neuorganisation

Ver.di verspricht sich im Kampf für mehr Gehalt auch von einer Umstrukturierung der Organisationsstruktur mehr Schlagkraft. Jan Veltrup, Gewerkschaftssekretär für den Bezirk Wiesbaden, stellte den Mitgliedern vor, wie sich die Gewerkschaft neu aufstellen will. Zukünftig werde die individuelle Mitgliederbetreuung zentral vorgenommen und den Betrieben und Verwaltungen direkte Gewerkschaftssekretäre zugeordnet, so Veltrup. Sie sollen sich auf die betriebliche Unterstützung der ehrenamtlich Aktiven konzentrieren. Die ehemaligen 13 Fachbereiche seien in fünf neuen Fachbereiche gebündelt worden.

Abschließend wählte die Mitgliederversammlung des Ortsvereins Limburg-Weilburg ihren Vorstand neu. Der bisherige Vorsitzende Stefan Schneider wurde einstimmig im Amt bestätigt. Die DGB-Vorsitzende Viktoria Spiegelberg-Kamens dankte ihm für sein außergewöhnliches Engagement. Schneider ist bereits seit der Gründung des Ortsvereins entscheidend an dessen Organisation und Ausrichtung beteiligt.

Schneider nutzte seine Rede auch, um die eklatante Verletzung des Völkerrechts in der Ukraine zu verurteilen. Er forderte alle Mitglieder auf, sich solidarisch mit der Bevölkerung der Ukraine zu zeigen und auch an den Protestaktionen teilzunehmen. Zu Schneiders Stellvertretern wurden Herbert Helferich und Björn Herrig gewählt.