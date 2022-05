Wissenwerkstadt für Kinder in Limburg

Ein Korallenriff: Welche Bewohner am Meeresboden zu Hause sind, darum geht es bei der nächsten Wissenswerkstatt für Kinder in Limburg. Symbolfoto: Levgen Skrypko/stock.adobe

LIMBURG - Am Samstag, 14. Mai, veranstaltet der Lions-Club "Limburg Mittellahn" gemeinsam mit dem Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg und der Stadtjugendpflege Limburg eine Vorlesung der "WissensWerkstatt für Kinder". Diese findet von 11 bis 12 Uhr ausnahmsweise im Konferenzraum in der Limburger Stadthalle statt. Der entsprechende Stadthallen-Eingang befindet sich am Europaplatz neben dem Restaurant "Georgs".

Meeresbiologin und Tiefseeforscherin Angelika Brandt erzählt den jungen Zuhörern von seltsamen Tiefseebewohnern. Eingeladen sind Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Nach dem Besuch von jeweils sechs Veranstaltungen erhalten die Teilnehmer ein "Diplom" und ein T-Shirt.

Meeresbiologin vermittelt Wissen kindgerecht

Anmeldungen sind bis Donnerstag, 12. Mai, beim Jugendbildungswerk Limburg-Weilburg unter Telefon 0 64 31-29 61 18 oder per E-Mail an jbw@limburg-

weilburg.de erforderlich. Der Veranstalter bittet darum, dass die Kinder während der Veranstaltung eine medizinische Maske tragen.