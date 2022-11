WM 2022: Fußballfans aus Limburg-Weilburg sind zwiegespalten

Fußballfan Timo Nickel aus Selters-Münster freut sich sehr auf die Weltmeisterschaft in Katar. Seine Freundin Laura Jung wird die Spiele hingegen nicht anschauen. Sie hält die Vergabe des Großereignisses an Katar nämlich für einen Fehler. (© Tobias Ketter)

Limburg-Weilburg - Ab morgen rollt der Ball in Katar. Dann beginnt die wohl umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Die Fans aus der Region sind zwiegespalten: Einige freuen sich auf das sportliche Großereignis. Andere wiederum haben sich dazu entschlossen, die WM nicht anzuschauen – unter anderem weil in dem Wüstenstaat am Persischen Golf Menschen- und Frauenrechte kaum eine Rolle spielen. Doch wo können die Spiele in Gesellschaft geguckt werden? Und spürt der Einzelhandel eine WM-Euphorie oder ist diese bislang ausgeblieben?

Weder beim Landkreis noch in den Stadtverwaltungen von Limburg, Weilburg oder Bad Camberg sind bislang Anmeldungen für Public-Viewing-Veranstaltungen eingegangen. Große Fan-Zusammenkünfte wird es in der Region in diesem Jahr also wohl nicht geben. „Wahrscheinlich steht niemand in den Startlöchern“, sagt Johannes Laubach, Sprecher der Limburger Verwaltung. Dies liege auch an der Kritik am Ausrichter der WM.

Kreissprecher Jan Kieserg ergänzt: „Public Viewing wird voraussichtlich auch aufgrund des nassen Wetters und wegen der kalten Jahreszeit nicht stattfinden.“ Olga Grib, Sprecherin der Weilburger Verwaltung, geht davon aus, dass in den kommenden Tagen und Wochen keine Fan-Veranstaltungen mehr angemeldet werden. Das sieht Annica Feucht vom Ordnungsamt in Bad Camberg ähnlich. „Theoretisch sind zwar Anmeldungen noch möglich, aber vermutlich wird nichts mehr kommen“, sagt sie.

In vielen Kneipen und Bars werden hingegen die Spiele gezeigt. In Limburg haben sich sechs Gastronomen zusammengetan, um mit Plakaten auf die Übertragungen in ihren Gaststätten aufmerksam zu machen. Es handelt sich dabei um das „Little Bit“, das Irish Pub, das „Rick’s“, das „Floh“, die Havana-Bar sowie die Bier-Börse.

Sechs Gastronomen schließen sich zusammen

„Wir zeigen alle Spiele, die während unseren Öffnungszeiten angepfiffen werden“, sagt René Ranz, Wirt im „Little Bit“. Wegen des Duells Deutschland gegen Japan, das am kommenden Mittwoch um 14 Uhr beginnt, wird die Kneipe sogar ihre Türen bereits um 12 Uhr öffnen. Darüber hinaus plane man derzeit einige WM-Aktionen für die Gäste. Laut Ranz müsse jeder Bürger für sich selbst entscheiden, ob er die Spiele anschaut oder eben nicht. „Wir sind aber eine typische Fußball-Kneipe und wir möchten natürlich auch Geld verdienen. Deshalb zeigen wir die Paarungen auf unseren sechs großen TV-Geräten“, berichtet er.

Auch im „Tommy’s“ in Weilburg werden die WM-Spiele übertragen. „Allerdings nur im Hintergrund und ohne Ton“, sagt Inhaber Thomas Kiefer. Es handele sich bei der Gaststätte sowieso um keine typische Sport-Bar, sodass die Liveübertragungen auch nicht beworben werden. Kiefer: „Dass Katar der Gastgeber der WM ist, halte ich für falsch.“ Da die Meinungen aber gespalten seien und er Diskussionen mit Kunden aus dem Weg gehen wolle, habe er sich entschlossen, den Fernseher anzuschalten.

Auch in der Runkeler Kult-Kneipe „Zwitschernest“ kann die WM verfolgt werden. „Sollte die deutsche Mannschaft weit kommen, werden wir dann vermutlich zu den Viertelfinal- oder Halbfinalspielen in unserem Biergarten ein Fan-Event ausrichten“, sagt Inhaber Roland Neuhof. Ob sich 2022 noch eine große WM-Euphorie unter den Fans entwickeln wird, vermag der Wirt nicht zu beantworten. „Wir müssen einfach abwarten, aber einen Boykott halte ich für den falschen Weg“, teilt er mit.

Für einen solchen Boykott hat sich hingegen der TuS Eisenbach entschieden. „Es ist das erste Mal überhaupt, dass im Sportheim keine Spiele gezeigt werden“, sagt Vereinsvorsitzender Manuel Böcher. Der Club aus dem Goldenen Grund wolle damit ein Zeichen setzen. „Wir sind gegen die WM-Vergabe an Katar und gegen ein Turnier im Winter.“ Die Fifa habe große Fehler gemacht. Die Entscheidung für den Boykott sei ohne großes Aufsehen innerhalb des Vorstandes getroffen worden.

Beim RSV Dauborn wird die WM nur in einem sehr kleinen Rahmen gezeigt. „Wir werden uns mit der Mannschaft im Sportheim treffen, um vereinzelte Spiele anzuschauen“, sagt Schriftführer Timo Hofmann. Es stehe noch nicht fest, ob man die Türen des Vereinsheims zumindest während der Deutschland-Spiele auch für die Öffentlichkeit aufschließe. Obwohl Hofmann die WM-Vergabe an Katar sehr kritisch sieht wird er selbst das ein oder andere Duell mit den Teamkameraden verfolgen. „Der Fehler liegt bei der FIFA, aber wir sind Fußballer und wollen dementsprechend auch Fußball gucken.“ Einen „faden Beigeschmack“ habe die ganze Sache aber definitiv. „Eine richtige Vorfreude wird wohl erst wieder vor der Europameisterschaft 2024 in Deutschland aufkommen.“

Keine Euphorie im Einzelhandel

Eine WM-Euphorie hat übrigens auch der Einzelhandel bislang nicht erkannt. „Die Nachfrage nach Trikots ist zwar in den vergangenen Tagen gestiegen, aber lange nicht so stark wie vor vergangenen Welt- und Europameisterschaften“, berichtet Angelina Ungaro, Filialleiterin von „Intersport Begro“ in Limburg. Auch sie begründet dies mit dem Austragungsort und mit der Jahreszeit.

Im Rewe-Markt in Runkel werden 2022 keine Fahnen für die Autos oder ähnliche Fanartikel angeboten. „Wir verkaufen lediglich die Aufkleber für das WM-Sammelalbum“, sagt Filialleiter Markus Steiner. Aber einen „großen Run“ auf diese Produkte habe es bislang nicht gegeben.

Von Tobias Ketter