Wo es in Limburg-Weilburg den digitalen Impfpass gibt

Ich bin gegen Corona geimpft - doch wo bekomme ich in Limburg-Weilburg den Nachweis? Im Impfzentrum, oder muss ich in eine Apotheke? Und kostet es mich was? Wir haben Antworten.

Von Mika Beuster Redakteur Weilburg