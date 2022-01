Wo es in Limburg-Weilburg jetzt den Piks für Kinder gibt

Kleiner Piks mit großer Wirkung: Für Jungen und Mädchen ab fünf Jahren gibt es im Landkreis Limburg-Weilburg nach einer ersten Aktion zwischen Weihnachten und Neujahr nun weitere Impfangebote. Symbolfoto: Hailey Copter/stock.adobe

LIMBURG-WEILBURG - Im Landkreis Limburg-Weilburg gibt es - noch in den Ferien - weitere Impftermine für Kinder ab fünf Jahren. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

Eine erste Impfaktion für Jungen und Mädchen direkt nach Weihnachten war gut angekommen und hat gezeigt, dass die Nachfrage groß ist. An der Impfhotline des Impfzentrums, so die Kreisverwaltung, sei der Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren von der Firma Biontech oft nachgefragt worden.

Das Impfzentrum "Auf der Heide" in Dietkirchen hatte in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr an vier Tagen jeweils von 8 bis 16 Uhr ausschließlich für Kinder ab dem fünften Lebensjahr und für Schüler geöffnet. Dort wurden in den vier Tagen rund 1000 Kinder gegen das Coronavirus geimpft.

DIE REGELN Beim Besuch der Impfstellen muss eine FFP2-Maske getragen werden. Zur Minimierung der Personenzahl an den Impfstellen sollte nur ein Erziehungsberechtigter als Begleitperson mitkommen. Nach Möglichkeit sollten die Aufklärungsunterlagen von der Terminvergabeplattform Terminland (www.terminland.eu/iz-limburg-weilburg/) bei der Anmeldung herunterladen und ausgefüllt mitgebracht werden. Wenn vorhanden, sollte der gelbe Impfausweis sowie außerdem ein Lichtbildausweis (wenn vorhanden) und die Krankenversicherungskarte mitgebracht werden.

Die Impftermine, die über die Terminvergabeplattform "Terminland" auf der Homepage des Landkreises eingestellt worden waren, waren innerhalb einer Stunde vergeben.

Aufgrund des großen Interesses an Impfungen für Kinder und Jugendliche werde das Angebot für diese Altersklasse im Landkreis jetzt weiter ausgebaut, teilte die Kreisverwaltung mit. Hier sind Kinderimpfungen möglich:

Bürgerhaus Dietkirchen

Im Bürgerhaus in Dietkirchen, (Am Sportplatz 1, Dietkirchen) finden am Donnerstag, 6. Januar, und am Freitag, 7. Januar, jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Impfungen von Jugendlichen ab zwölf Jahren und jungen Erwachsenen (unter 30 Jahre) mit dem Impfstoff der Firma Biontech statt. Die Impfungen erfolgen ohne vorherige Terminvergabe.

Impfzentrum Dietkirchen

Das Impfzentrum (Auf der Heide 3, im Gewerbegebiet Dietkircher Höhe) wird am Samstag, 15. Januar, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr einen erneuten Kinderimpftag für Jungen und Mädchen ab fünf Jahre anbieten. Die Kinderimpftermine sind ab Freitag, 7. Januar, 12 Uhr, über die Homepage des Landkreises www.landkreis-limburg-weilburg.de buchbar. Der erforderliche Zweitimpftermin wird direkt vor Ort vereinbart.

Lehrerakademie Weilburg

Das DRK-Oberlahn wird an den folgenden Terminen ebenfalls Kinderimpfungen ab fünf Jahren in der Lehrerakademie in Weilburg, Frankfurter Str. 21 anbieten: Samstag, 15. Januar, von 13 bis 18 Uhr und am Samstag, 22. Januar, von 11 bis 18 Uhr. Der erforderliche Zweitimpftermin wird direkt vor Ort vereinbart. Die Kinderimpftermine sind ab Freitag, 7. Januar, 12 Uhr, ebenfalls über die Homepage des Landkreises buchbar.

Limburg

Das DRK-Limburg impft Jugendliche ab zwölf Jahren am Donnerstag, 6. Januar, in der Senefelderstraße 3, von 14 bis 18 Uhr und am Freitag, 7. Januar, in der Limburger Altstadt, Am Kornmarkt 1, von 14 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nichrt notwendig.

Kreiskrankenhaus Weilburg

Das Kreiskrankenhaus in Weilburg impft samstags und sonntags auch mit dem Impfstoff der Firma Biontech unter anderem auch junge Menschen ab dem fünften Lebensjahr. Die Terminvereinbarung ist über die Homepage des Landkreises Limburg-Weilburg möglich.