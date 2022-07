Wo gehts hin: Auf Tahiti oder unterwegs in Limburg-Weilburg?

Jetzt teilen:

Liebe Leserinnen und liebe Leser, endlich ist sie da, die Ferien- und Urlaubszeit. Lassen Sie uns daran teilhaben und schicken Sie uns Ihr schönstes Urlaubsfoto. Dabei ist es ganz egal, ob Sie auf Tahiti am Strand entspannen, sich in den Bergen beim Wandern erholen oder die heimische Region erkunden, wie hier den Schlossgarten in Weilburg. Wichtig ist, dass das Foto als jpg-Datei sowie in Originalgröße und

-auflösung einer E-Mail anhängt. Diese senden Sie bitte an lokalredaktion-oberlahn@vrm.de. Bitte schreiben Sie als Betreff "Urlaubsfoto". Nennen Sie dabei bitte Ihren Vor- und Zunamen sowie Ihren Wohnort und wann und wo die eingesandte Fotografie entstanden ist. Wir freuen uns nun auf viele schöne Bilder, die wir in loser Folge veröffentlichen werden und wünschen Ihnen weiterhin schöne Sommerferien. mark/Foto: Agathe Markiewicz