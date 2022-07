Wo Promis aus dem Landkreis Limburg-Weilburg Urlaub machen

Am Strand auf Kreta: Wo Promis aus dem Landkreis Limburg-Weilburg sonst noch Urlaub machen. Foto: Agathe Markiewicz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Geht es in die Ferne oder steht ein Urlaub auf Balkonien und in der näheren Umgebung auf dem Plan? Wir haben Persönlichkeiten aus dem Landkreis Limburg-Weilburg gefragt.

Nach dem Urlaub im Trikot des HSV: der Weilburger Matheo Raab. (Foto: Georg Wendt/dpa)

Der gebürtige Weilburger Fußballprofi Matheo Raab, der seit dieser Saison beim Zweitligisten Hamburger SV unter Vertrag steht und zuvor das Tor des 1. FC Kaiserslautern gehütet hat, hat seinen Urlaub bereits hinter sich. Nach den Aufstiegsfeiern mit den "Roten Teufeln" war er rund eine Woche am Starnberger See zum Campen. "Recht unspektakulär, aber mir gefällt es dort", berichtet er. Urlaub in Deutschland war für ihn in diesem Jahr auch sehr praktisch, denn so war er zu jeder Zeit leicht zu erreichen und konnte seinen Vertrag beim HSV unterschreiben.

Im Januar geht's nach Österreich

Dieter Buroch. (Archivfoto: Sabine Gorenflo)

Dieter Buroch aus Runkel war zwar gerade auf seiner Lieblingsinsel La Gomera, die Sommerferien verbringt der Kulturmanager aber am liebsten in der Heimat auf einem kleinen Kajütenboot auf der Lahn. "Das ist Freiheit pur, an Bord ist alles, was ,Mann' braucht - vom Schlafsack über Dosenwurst und Rotwein bis hin zu guter Musik", meint der Macher des Runkeler Kultursommers und frühere Intendant des Frankfurter Künstlerhauses Mousonturm. Die Landschaft sei "umwerfend", und kleine romantische Orte würden zum Anlegen einladen. "Es gibt keine Schlangen am Frühstücksbuffet und keinen unfreiwilligen Small Talk, höchstens ein Schwan kommt mal vorbei und fragt höflich nach einem Cracker aus der Vorratskiste", sagt Buroch. Zeit spiele keine Rolle und wenn es an einer Schleuse mal länger dauere, weil der Schleusenwärter gerade mit der Gattin telefoniere, sei man gelassen und entspannt und denke darüber nach, wie genial die uralte Schleusentechnik ist.

Kein Urlaub, viel Arbeit: Matthias Distel alias „Ikke Hüftgold“. (Foto: Summerfield Music)

Kein Urlaub und viel Arbeit wartet in diesem Sommer auf Matthias Distel alias "Ikke Hüftgold"Verantwortlich dafür sei sein Song "Layla". Er werde gerade mit Anfragen überhäuft. Dafür musste er sogar seinen geplanten Kurzurlaub an die Nordsee absagen. "Ikke" fügt hinzu, dass er im Sommer an den Wochenenden ohnehin komplett ausgebucht sei. "Deshalb geht's als Nächstes nach Österreich in Urlaub, allerdings erst im Januar", erzählt er. Und diesen gestaltet er gerne aktiv. Er sei keiner dieser Urlauber, der nur am Strand liegt.

Landrat Michael Köberle (CDU) wird nun Urlaub in Italien machen. (Foto: CDU)

Landrat Michael Köberle (CDU) wird während der Sommerferien Urlaub in Italien machen. Doch bevor er für eine Auszeit in Richtung Dolce Vita aufbricht, hatte sich der Landrat die Wanderschuhe angezogen und ist mit Bürgerinnen und Bürgern rund um Frickhofen gewandert. Und allzulange können Köberles nicht in Italien weilen - denn der Sohn ist Kirmesbursche in Eschhofen, da wird der Vater sicherlich auch mal auftauchen müssen.

Vize-Landrat Jörg Sauer (SPD) freut sich auf zehn Tage „echten Urlaub“. (Foto: Jürgen Vetter)

Vize-Landrat Jörg Sauer (SPD) freut sich auf zehn Tage "echten Urlaub", den er auch außerhalb des Landkreises verbringen wolle. Die restlichen Sommertage seien gut gefüllt - dienstlich stehen dabei aber angenehmere Termine an wie Theater- und Musikveranstaltungen. Nach der Corona-Zeit stehen auch einige Jubiläumsveranstaltungen an, es gebe einiges nachzuholen. Aber trotz Dienst könne man auch als hauptamtlicher Erster Kreisbeigeordneter ab und an im Eiscafé oder Biergarten ausspannen.

Am Meer die Seele baumeln lassen

Bürgermeister Johannes Hanisch freut sich auf den Urlaub in Südtirol. (Foto: A. Markiewicz)

Der Weilburger Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) verbringt seine Sommerferien mit Freunden und einem Teil der Familie in Südtirol, genauer: rund um die Stadt Meran. "Ich mag das mediterrane Klima im Tal und zugleich das Bergpanorama", sagt er. "Und freue mich schon darauf, einige Passstraßen zu fahren, allerdings nicht mit dem Rad, sondern mit dem Cabrio."

Lesen Sie auch: Corona-Pandemie: Warum der PCR-Test weiter wichtig ist

Bürgermeisterin Britta Löhr wird sich an der Ostsee erholen. (Archivfoto: Britta Löhr)

Die Weinbacher Bürgermeisterin Britta Löhr (parteiungebunden) hat in diesem Jahr erst zum Ende der Sommerferien hin einen Urlaub geplant. Knapp zwei Wochen soll es an die Ostsee gehen, wo sie und ihr Mann schon seit vielen Jahren hinfahren. Das Paar besitzt eine Ferienwohnung in Heiligenhafen. Dort soll es diesmal ganz gemütlich zugehen. Löhrs Wünsche: Ans Meer gehen, Seele baumeln lassen, Fisch essen.