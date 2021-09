2 min

Wochenrückblick: 2G oder 3G, schwere Unfälle, Urteile

Wie gewohnt blicken wir an dieser Stelle auf die Nachrichten-Woche. Welche Themen haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen am meisten beschäftigt.

Von Stephan Weidemeyer