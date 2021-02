Wochenrückblick: Impfdrängler, Corona-Ausbruch und Frost

In unserem Wochenrückblick stellen wir unsere meist geklickten Artikel der Woche vor. Fotos: Jörgen Linker (2), Beate Gerhard, Pascal Reeber, Frank Rademacher, dpa (2)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Welche Nachrichten und Geschichten haben in der zweiten Februarwoche die Leser am meisten interessiert? Unsere Wochenrückschau der meistgelesenen Artikel.

Samstag

Virusmutationen verbreiten sich im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis gibt es vermehrt Hinweise auf die britische Variante des Coronavirus. Landrat Schuster warnt vor der hoch ansteckenden Mutante.

Sonntag

Eis und Schnee: Präsenzunterricht fällt aus

Auch wenn in Corona-Zeiten nur die wenigsten Präsenzunterricht haben: Am Montag sind die Schulen im Lahn-Dill-Kreis und in Limburg-Weilburg wegen der Extremwetterlage zu geblieben.

Montag

"Familientreffen" in Dillenburg endet schmerzhaft

Hat ein Mann aus Frohnhausen seine Ehefrau verletzt? Darum geht es vor dem Amtsgericht in Dillenburg. Für eine harte Geduldsprobe sorgte die Mutter mit ihrer Zeugenaussage.

Dienstag

Corona-Ausbruch an Wetzlarer Klinikum weitet sich aus

Am Dienstag war bekannt: Im Krankenhaus sind 64 Mitarbeiter und Patienten positiv auf Covid-19 getestet worden. Auch wurden mehrere Virus-Mutationen aus Großbritannien entdeckt.

Mittwoch

Behauptung der Aßlarer Akupunktur-Ärztin wirft Fragen auf

Das Gutachten eines Professors zum Einsatz von Cortison rückt Methoden und Aussagen der Medizinerin in schlechtes Licht. Diese beschuldigt ehemalige Patienten und zwei Kollegen.

Donnerstag

Fünf Tote nach Corona-Ausbruch in Dautphetal

Im Seniorenzentrum Dautphetal steht eine Station unter Quarantäne: Das Gesundheitsamt hatte 16 Covid-Infektionen festgestellt.

Freitag

Beim Impfen vorgedrängelt?

Mitarbeiter der Kreisverwaltung des Lahn-Dill-Kreises wurden bei Probeläufen am Impfzentrum Lahnau geimpft - bevor sie dran gewesen wären. Landrat Schuster bezieht Stellung.