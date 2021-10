Wochenrückblick: Von neuen Namen und alten Nadelöhren

Unsere mittelhessischen Themen der Woche in Bildern. (Fotos: Buderus; Christian Keller (2); Carsten Simon; dpa (2))

MITTELHESSEN - Noch bleibt ein klein wenig Zeit, um sich an den neuen Namen der Rittal Arena zu gewöhnen. Erst zum Jahreswechsel spielen HSG Wetzlar, der RSV Lahn-Dill sowie diverse Stars und Sternchen unter dem nach Buderus benannten Dach. Doch das war nicht das einzige Thema, das in dieser Woche in Mittelhessen für Aufsehen sorgte. Wir blicken zurück.

Samstag

Buderus leiht Wetzlarer Arena den Namen

Seit 2006 hieß es Rittal Arena in Wetzlar. Mit dem Jahreswechsel müssen sich alle umgewöhnen. Buderus ist dann der neue Namensgeber der Halle.

Sonntag

B 49-Hochstraße: Ist der Bahnübergang bald passé?

Das Nadelöhr Altenberger Straße in Wetzlar könnte bald Geschichte sein. Hessen Mobil plant den Westanschluss bei Dalheim mit neuer Dillbrücke und Bahnüberführung. Eine Thema, dass bei unseren Lesern in der vergangenen Woche auf große Resonanz stieß.

Montag

Reizgas mit Deo verwechselt: 17 Schüler verletzt

Die neue Woche begann mit einer folgenreichen Verwechslung: Am Montag wurde in einer Limburger Schule Reizgas versprüht. Nach ersten Ermittlungen der Polizei handelte es sich um ein Versehen. Mehrere Schüler mussten jedoch ins Krankenhaus.

Dienstag

14 Verletzte bei Vorfall in Waldbrunner Entsorgungsbetrieb

Und auch am Dienstag hielt ein Vorfall im Kreis Limburg-Weilburg unsere Leser in Atem: Bei einem Abeitsunfall in einem Betrieb in Fussingen sind 14 Menschen verletzt worden. Zwei davon kamen unter hohen Sicherheitsvorkehrungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Am Donnerstag gab die Polizei erste Ermittlungsergebnisse zur Ursache bekannt

Mittwoch

Salzbachtalbrücke: Schwierige Evakuierung des Tierheims

Es ist einfach ein Thema mit großer Reichweite: Die Never-Ending-Story zur Salzbachtalbrücke hat auch in Mittelhessen ihre Anhänger. Bei der Sprengung der maroden Autobahnbrücke muss auch das Wiesbadener Tierheim teilweise geräumt werden. Vor allem die Unterbringung der Hunde gestaltet sich dabei schwierig.

Donnerstag

Hessen hat die Corona-Grenzwerte bald erreicht – und dann?

Hessen bewegt sich sehr schnell in Richtung der ersten Corona-Eskalationsstufe. Aber welche Regeln gelten dann? Darauf hat die Landesregierung offenbar noch keine Antwort gefunden.

Freitag

Verfolgungsjagd: Räuber nach Unfall auf A45 verhaftet

Ein Raub, eine Flucht samt Verfolgungsjagd mit der Polizei und ein Unfall: Was nach den Zutaten für den perfekten Fernsehkrimi klingt, sorgte aber in dieser Reihenfolge am Freitagmorgen für ein langen Stau auf der A45 bei Langgöns.