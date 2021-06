Wochenrückblick: Von Unwettern und Lockerungen

Unsere Themen der vergangenen Woche in Mittelhessen. (Fotos: Dorothee Henche; Manfred Köhnlein; dpa; Tanja Freudenmann; Friese; volurol - stock.adobe; dpa )

MITTELHESSEN - Starkregen, Hagel und heftige Windböen haben im Kreis Limburg-Weilburg und in Greifenstein für einige Verwüstungen gesorgt. Die zurückliegende Woche hatte unter anderem aber auch süße Neuigkeiten und Corona-Lockerungen zu bieten. Ein Rückblick auf unsere meistgelesenen Themen vom 19. bis 25. Juni.

Samstag

Hagelschauer entladen sich über Limburg-Weilburg

Überflutete Straßen, umgefallene Bäume: Am Freitagnachmittag hat ein Unwetter den Schönwettertag unterbrochen. Das heftige Unwetter sorgte auch für gesperrte Straßen. Unser meistgelesener Text vom Samstag.

Sonntag

Unwetter verwüstet Outdoor Zentrum Lahntal

Unwetterschäden Teil zwei: Auf dem Gelände des Outdoor Zentrums in Greifenstein sorgten Windböen und Starkregen unter anderem für umgeknickte Bäume und beschädigte Tier-Volieren.

Montag

Das sind die Symptome der Delta-Variante

Die Corona-Mutation kann leicht mit einer Allergie oder Erkältung verwechselt werden. der text dazu, wie man die Delta-Variante trotzdem erkennen kann, war am Montag der meistgelesene Text unserer Leser.

Dienstag

Aus dem "Café am Dom" wird nun das "Café Dolce"

Diese süßen Neuigkeiten vom Dienstag kamen bei unseren Lesern ebenfalls gut an: Denn ins einstige "Café am Dom" in der Wetzlarer Altstadt sind neue Betreiberinnen eingezogen: Die Töchter eines bekannten Gastronomen wagen dort den Schritt in die Selbstständigkeit.

Mittwoch

Trio will Geldautomaten sprengen

Eine Sondereinheit der Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch bei Buseck zwei mutmaßliche Automatensprenger gefasst. Ein dritter Tatverdächtiger flüchtete zunächst nach Wetzlar. Die Hintergründe dazu gibt es noch einmal hier zum Nachlesen: Zum Artikel.

Donnerstag

Hessen macht sich locker: Diese Corona-Regeln fallen weg

Die sinkenden Corona-Zahlen machen es möglich: Viele empfindliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelten in Hessen nicht mehr. Was wegfällt und was bleibt bewegt natürlich auch die Menschen in der Region.

Freitag

Biontech-Impfstoff: Studie zu Langzeitfolgen heiß diskutiert

Über eine neue Studie, wonach das Biontech-Vakzin die angeborene Immunabwehr „reprogrammiert“, wird derzeit viel debattiert. Was von der Untersuchung zu halten ist, interessierte viele Mittelhessen am Freitag.