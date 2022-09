Wohnhaus in Schadeck brennt ab

Die Feuerwehr konnte das Gebäude in Schadeck nicht mehr retten. Symbolfoto: Thomas Naumann

RUNKEL-SCHADECK - Am Donnerstag kam es in Schadeck zu einem Vollbrand eines Wohnhauses, die Bewohner wurden hierbei verletzt. Gegen 14 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße "Am Katzenstein" gerufen, da es dort in einem Wohnhaus brennen sollte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren die Bewohner des Hauses bereits auf der Straße in Sicherheit. Das Haus stand komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Gebäude nicht mehr retten und musste die Löscharbeiten auf den Schutz der umliegenden Gebäude und der Eindämmung der Flammen beschränken. Das Feuer konnte schließlich gelöscht werden, das Haus ist einsturzgefährdet. Nach ersten Ermittlungen kommt ein Kamin im Wohnzimmer als Brandursache in Betracht. Fünf Personen befanden sich in dem Gebäude, als es anfing zu brennen. Ein Rauchmelder löste aus und so konnten sich die Menschen ins Freie retten. Alle fünf hatte den Rauch eingeatmet und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf mindestens 400.000 Euro geschätzt.