"Wohnungsführerschein" für Weilburger Zuwanderer

Johannes Hanisch (v.l.), Ahlem Ennisch und Meliha Delalic stellen die Informationsveranstaltung für den "Wohnungsführerschein" in Weilburg vor. Foto: Stadt Weilburg

WEILBURG - Ein neues Leben in einem fremden Land mit ganz eigenen Regeln und Standards: Das stellt Geflüchtete - neben ihren ganz persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen - vor große Herausforderungen. Auch in Bezug auf eine eigene Mietwohnung in Deutschland haben Neuzugewanderte viele Fragen. Zusammen mit dem Integrationsbüro der Stadt Weilburg, hat die "WIR"-Koordinationsstelle des Landkreises Limburg-Weilburg eine Schulung konzipiert, die Neuzugewanderten Hilfestellung gibt, den Einzug in eine eigene Wohnung leichter zu meistern.

Die Schulungsveranstaltung wird an zwei Tagen angeboten: Am Donnerstag, 10. November sowie am Donnerstag, 17. November, jeweils von 16 bis 18 Uhr im "Treffpunkt" in der Schwanengasse 3 in Weilburg. Dabei können grundlegende Mieter- und Haushaltskompetenzen erlangt werden und offene Fragen rund um die Wohnungsanmietung geklärt werden.

Die Schulung wird in leichter deutscher und bildhafter Sprache abgehalten, zudem wird jeweils ein Dolmetscher in ukrainischer und einer in arabischer Sprache die Schulung begleiten, sodass Menschen ohne Deutschkenntnisse problemlos teilnehmen können. Es steht nach Angaben der Stadtverwaltung auch genügend Informationsmaterial in verschiedenen Sprachen zum Mitnehmen zur Verfügung.

"Mit dem Wohnungsführerschein möchten wir geflüchtete Menschen mit den Gegebenheiten des selbstständigen Wohnens in unserem Land vertraut machen. Insbesondere möchten wir in der Schulung auf die derzeit gestiegenen Energiepreise aufmerksam machen und für einen sparsamen Umgang sensibilisieren", sagt Meliha Delalic, die Koordinatorin des "WIR"-Projektes des Landkreises Limburg-Weilburg.

"Schön, dass wir die Schulungsveranstaltung gemeinsam mit dem Landkreis auch in Weilburg durchführen können, gerade im Hinblick auf die Flüchtlingsarbeit ist eine Kooperation mit verschiedenen Multiplikatoren wichtig", schildert Ahlem Ennisch, Sachbearbeiterin für Integration der Stadt Weilburg.

Bei der Veranstaltung werden Themen wie Miet- und Nebenkosten, Mülltrennung, die Pflichten des Mieters sowie die Hausordnung praxisnah erklärt. Auch alles rund um ein ressourcensparendes Verhalten und das Heizen und Lüften sowie beispielsweise Schimmelvermeidung werden erläutert. Zum Abschluss wird den Teilnehmern ein personalisiertes Zertifikat ausgehändigt.

"Wichtiger Impuls für erfolgreiche Integration"

"Dies ist ein wichtiger Impuls für eine erfolgreiche Integration unserer zugewanderten Mitmenschen", so Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU). Für die Organisation gelte Ahlem Ennisch und Meliha Delalic großer Dank.

An der Veranstaltung können neu Zugewanderte kostenfrei teilnehmen, um eine Anmeldung wird gebeten bei Ahlem Ennisch unter Telefon 06471-31496 oder per Mail unter a.ennisch@weilburg.de.