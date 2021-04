Wurfgranaten in Elbtal entschärft

Experten des Kampfmittelräumdienstes haben am Dienstagmittag bei Elbtal-Hangenmeilingen Wurfgranaten unschädlich gemacht. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

ELBTAL-HANGENMEILINGEN - Es hat nicht lange gedauert, da konnte schon Entwarnung gegeben werden: Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes haben am Dienstagmittag in der Nähe von Hangenmeilingen Weltkriegsmunition entschärft. Dabei handelte es sich, wie die Polizei mitteilte, um mehrere Wurfgranaten.

Ein Spaziergänger hatte die Munition bereits am Montagabend bei Hangenmeilingen im Bereich eines parallel zur Bundesstraße 54 verlaufenden Feldweges gefunden. Der Mann alarmierte sofort die Polizei. Diese rief die Experten des Kampfmittelräumdienstes hinzu, die den Fund noch am Montagabend begutachteten und dann am Dienstagmittag unschädlich machten.

Experten machen die Munition unschädlich

Für den Zeitraum der Entschärfung mussten die in der Nähe befindliche Bundesstraße 54 sowie die Kreisstraße 482 nach Hangenmeilingen und die Landesstraße 3046 von Heuchelheim kommend zwischen 12.20 Uhr und 12.40 Uhr gesperrt werden.