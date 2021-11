Zahl der Infizierten steigt auf 400

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Kreisverwaltung teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Sonntag, 14. November, 0 Uhr, 400 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Am Samstag waren es 372 Personen.

Insgesamt gab es bislang 11 333 bestätigte Fälle, das sind 60 mehr als am Vortag. 10 640 Personen sind inzwischen genesen, 32 mehr als einen Tag zuvor. 679 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 293 Personen sind in Verbindung mit dem Corona-Virus gestorben.

In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 15 mit dem Coronavirus infizierte Menschen im Normalpflegebett und fünf Personen im Intensivbett. Die Hospitalisierungsinzidenz in Hessen beträgt 3,81. Auch dieser Wert ist im Vergleich zum Samstag (3,72) gestiegen. Die Inzidenz beträgt mittlerweile 145,1; einen Tag vorher lag der Wert noch bei 132,9.

Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang insgesamt 124 657 Menschen die Erstimpfung erhalten (72,4 Prozent). 120 806 sind vollständig geimpft (70,1 Prozent). Das Gesundheitsamt des Landkreises Limburg-Weilburg stellt weiterhin eine Anlaufstelle für Covid-19-Impfungen bereit. Die Adresse lautet: Auf der Heide 3, Limburg. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr. Terminvereinbarungen: www.landkreis-limburg-weilburg.de oder auf www.terminland.eu/iz-limburg-weilburg.

Landkreis bietet

mobile Impfungen an

Zudem bietet der Landkreis mobile Sonderimpfaktionen an. Sie finden statt: in Hünefelden am Mittwoch, 17. November, von 14 bis 18 Uhr. Ein weiterer Termin ist am 14. Dezember geplant. Die Impfungen finden in der Mehrzweckhalle in Dauborn, Nassauer Straße 68, statt.

Am Donnerstag, 18. November, stehen Sonderimpfungen in Selters/Ts. von 14 bis 18 Uhr auf dem Programm. Ein zweiter Termin: 20. Dezember. Ort: Mineralbrunnen NIederselters, Urseltersbrunnen 5.

Am Freitag, 19. November, von 14 bis 18 Uhr - und 17. Dezember - gibt es Sonderimpfungen in Mengerskirchen - Bürgerhaus Schloss, Schlossstraße 3.