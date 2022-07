Zankendes Paar greift in Weilburg Streitschlichter an

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Weilburger Bahnhofstraße beobachtet haben, wie ein 18-Jähriger von einem streitenden Paar angegriffen wurde. Symbolfoto: dpa

WEILBURG - Eigentlich wollte er einen Streit schlichten, dann wurde der Mann am Montag in der Weilburger Bahnhofstraße selbst angegriffen. Der 18-Jährige war gegen 10.15 Uhr in der Nähe des Busbahnhofs unterwegs, wo er laut Polizei ein streitendes Pärchen beobachtete. Als der Mann im Streit die Frau schlug, schritt der 18-Jährige ein und forderte den Mann auf, damit aufzuhören. Als Reaktion habe die Frau den 18-Jährigen in den Unterleib getreten. Der Mann habe ein Messer gezückt und den 18-Jährigen mit dem Tode bedroht. Anschließend habe sich das Paar entfernt. Durch den Tritt sei der 18-Jährige verletzt worden. Der Mann war etwa 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und ungepflegt. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose, einen Rucksack und eine Bautasche. Zudem hatte er kaum Zähne im Mund. Die Frau war circa 1,60 Meter groß, hatte ihre dunklen Haare zum Dutt zusammengebunden und war eher kräftig. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 71-9 38 60 entgegen.