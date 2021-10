Zucht tauschen und drüber plauschen

Wie bereits 2019 gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Pflanzentauschbörse in Reichenbach. Foto: Christiane Redeker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WALDEMS-REICHENBACH - In der Nabu-Feldscheune in Reichenbach können Besucher am Samstag, 30. Oktober, die Pflanzentauschbörse besuchen. Die Börse öffnet von 11 und 16 Uhr am Ende der Obergasse.

Es gibt Gelegenheit, überzählige Pflanzen, Stauden, Kräuter und Blumen, Baumsetzlinge, Sträucher, Blumenzwiebeln, Sämereien und selbst gezogene Jungpflanzen abzugeben, zu tauschen oder gegen eine Spende für den eigenen Garten zu erwerben.

Jeder kann zum Tauschen kommen. Wer nichts zum Tauschen hat, kauft gegeneine Spende. Der Erlös kommt dem Naturschutz in der Veranstalterregion zugute.

Die Tauschbörse war 2019 erstmals am Start. Den Initiatoren der Aktion "Offene Gärten Oberes Weiltal und Umgebung" sowie der Nabu-Gruppe Waldems liegen ganz besonders Gärtner am Herzen, die einen jungen Garten haben oder dabei sind, einen Garten anzulegen. Ganz nebenbei werden neben Pflanzen auch viele nützliche Erfahrungen weitergegeben. Besucher sollten an Behälter für den Pflanzentransport denken und die aktuellen Corona-Regeln beachten.