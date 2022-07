Zum dritten Mal: Limburg macht Beruf und Familie vereinbar

Über die dritte Auszeichnung als familienfreundliche Stadt für Limburg freuten sich Petra Weiß und Bürgermeister Marius Hahn. Foto: Stadt Limburg von der Abteilung Personal und Organisation der Stadt. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Die Stadt Limburg darf sich auch weiterhin mit dem Zertifikat "Berufundfamilie" schmücken. Zum dritten Mal hat die Stadtverwaltung erfolgreich das Prüfverfahren durchlaufen, mit dem die "berufundfamilie Service GmbH" mit Billigung des Bundesfamilienministeriums der Stadt eine familienfreundliche Personalpolitik bescheinigt.

Die Limburger Stadtverwaltung gehört damit zu mehr als 350 Arbeitgebern mit über einer Million Beschäftigen oder Studierenden, die jüngst ausgezeichnet wurden.

Clemens Gemmer arbeitet im Körperschaftsbüro der Limburger Stadtverwaltung. Er ist damit ein "Bindeglied" zwischen Politik und Verwaltung. Außerdem ist er ein Mensch, der von familienfreundlicher Politik der Verwaltung profitiert. Ebenso wie seine Familie. Gemmer hat sich mit der Geburt der zweiten Tochter dazu entschieden, in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen und das Angebot der Stadt, Beruf und Familie besser miteinander zu verbinden, anzunehmen.

Nach dem Mutterschutz wieder in den Job können

Auch Selina Tondock nutzt das Angebot. Während ihrer Schwangerschaft habe sie viel darüber nachgedacht, wann und in welchem Umfang sie nach der Geburt ihres Kindes wieder arbeiten gehen könne oder wolle: "Da die Stadt mir die Möglichkeit gibt, den größten Teil meiner Arbeit im Homeoffice zu erledigen, habe ich mich dazu entschieden, direkt nach dem Ende meiner Mutterschutzfrist in Teilzeit wieder arbeiten zu gehen."

Bürgermeister Marius Hahn (SPD) bezeichnete eine familienfreundliche Arbeitsumgebung als wichtiges Anliegen der Stadt Limburg: "Wir stehen heute als Arbeitgeber mit privaten Unternehmen und auch mit Einrichtungen der öffentlichen Hand in Konkurrenz." Punkten wolle die Stadt Limburg dabei mit der Ermöglichung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Oliver Schmitz als Geschäftsführer der "berufundfamilie Service GmbH" verwies auf das Jahresmotto seiner Gesellschaft: "Miteinander vereinbaren - gesund, fair, zusammen". Dies würden in einer Zeit der Umbrüche die insgesamt 343 Zertifikatempfänger sicherstellen. Mit jeder Re-Auditierung seien neue Ziele verbunden. Hier habe die Corona-Pandemie wie ein Katalysator gewirkt.

Corona-Pandemie hat wie ein Katalysator gewirkt

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen sei Homeoffice in Bereichen möglich geworden, wo dies Arbeitgebern zuvor nicht "möglich" erschien.

Zu dem, was sich in einer ständigen Weiterentwicklung befinde, gehöre die Ausweitung und Optimierung der Telearbeit. Das sei auch eine Aufgabe, die mit der nun erfolgten Re-Auditierung verbunden sei und in den kommenden Jahren weiter verfolgt werde.

Petra Weiß von der Abteilung Personal und Organisation der Stadt kündigte an, dass es in den kommenden Jahren darum gehe, das Thema mobile Telearbeit stärker zu verankern und auszuweiten. Bisher gehe es bei der Telearbeit vor allem um Homeoffice: "Das wollen wir weiter entwickeln."

Petra Weiß sagte, auch im Hinblick auf einen flexiblen Übergang in den Ruhestand befindet sich die Verwaltung in der Umsetzung.

Das "audit familieundberuf" geht auf eine Initiative der gemeinnützigen Hertie-Stiftung zurück.