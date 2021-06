Zündapp-Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer dieses historischen Mopeds wurde in einem Rettungshubschrauber (im Hintergrund) mit gefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Foto: Klaus-Dieter Häring

WALDBRUNN-HINTERMEILINGEN - Zu einem tragischen Zwischenfall ist es am späten Mittwochnachmittag, 16. Juni, am Ortseingang von Hintermeilingen gekommen.

Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem historischen Zündapp-Moped die Kreisstraße von Ellar in Richtung Hintermeilingen. Am Ortseingang von Hintermeilingen wollte der Mann nach rechts in die erste am Ortsrand befindliche Seitenstraße abbiegen. Dies bemerkte der Fahrer eines nachfolgenden Kombis zu spät und fuhr voll auf den Mopedfahrer auf. Dieser wurde durch die Wucht des Zusammenpralls auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Die Kreisstraße war für den Zeitpunkt der Rettung voll gesperrt, da der Rettungshubschrauber dort landen musste.