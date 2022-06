Zwei Frauen bei Unfall in Weinbach verletzt

Nach einem Zusammenstoß auf der L 3021 mussten am Freitagmorgen zwei Frauen verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

WEINBACH - Zwei Menschen sind am Freitagmorgen, 3. Juni, beim Zusammenstoß zweier Autos verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 31-Jährige mit einem VW auf der L 3021 von Blessenbach in Richtung Langhecke unterwegs. Dort kam ihr gegen 9.15 Uhr eine 44-Jährige in einem Renault entgegen. In einer Rechtskurve geriet, nach ersten Ermittlungen, die 31-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden die beiden Frauen verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro.