Zwischen Löhnberg und Dornburg könnte die Luft "brennen"

Der Energieversorger Syna stellt sein Gasnetz um. Dabei kann es sein, dass überschüssiger Brennstoff abgefackelt wird.

DEHRN/ELZ - Die Erdgasumstellung von L- auf H-Gas im Netzgebiet der Süwag-Netztochter Syna GmbH geht weiter. Am Dienstag, 4. Mai, erfolgt der Wechsel in Löhnberg, Mengerskirchen, Merenberg, Aull, Gückingen, Hambach, Hadamar, Runkel, Dornburg, Elz, Villmar, Beselich, Waldbrunn, Elbtal und Brechen mit den zugehörigen Ortsteilen. Mit fast 19 000 Haushalten, die bei dieser Schaltung umgestellt werden, ist es nach Angaben von Matthias Kramer, Syna-Netzingenieur und Projektverantwortlicher der Marktraumumstellung, das bisher größte Umstellungsgebiet.

Eventuell bis zu zehn

Meter hohe Feuersäulen

Das H-Gas wird über die Gasnetzkoppelpunkte Dehrn und Elz in das Verteilnetz eingeleitet und verdrängt das vorhandene L-Gas. "Um den vollständigen Austausch zu ermöglichen, ist es stellenweise erforderlich, unser Gasnetz zu entspannen und das L-Gas kontrolliert 'abzufackeln'. Ob wir im aktuellen Netzbereich abfackeln müssen, wird sich im Zuge der Umstellung zeigen", erläuterte Kramer. Das "Abfackeln" würde nach und nach an verschiedenen Punkten des Verteilnetzes über sogenannte "Ausblaselanzen" erfolgen. Die dadurch entstehende Gasflamme kann eine Höhe von bis zu zehn Metern erreichen und ist weithin sichtbar. Weiterhin entstehen erhöhte Pfeifgeräusche im Bereich von über 120 Dezibel. Für den Fall, dass ein Abfackeln notwendig ist, meldet sie der Netzbetreiber im Vorfeld bei den Behörden, der Polizei und Feuerwehr an.

Die Gasverbrauchsgeräte in den betroffenen Städten und Gemeinden werden aktuell für die Umstellung auf H-Gas angepasst. Dabei spielt der Anpassungszeitpunkt eine wichtige Rolle. Es gibt sowohl Gasgeräte, die zwingend vor der Versorgung mit H-Gas anzupassen sind, als auch Gasgeräte, welche bis zu sechs Wochen nach der sogenannten "Begasung" angepasst werden können.

L-Gas hat nur einen vergleichsweise geringen Energiegehalt beziehungsweise Heizwert. Die L-Gas-Vorkommen in den Niederlanden und in Norddeutschland werden in absehbarer Zukunft erschöpft sein, sodass die Versorger nun auf das hochkalorische H-Gas umsteigen, das einen höheren Brennwert hat.