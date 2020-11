10 000 Masken für Brasilien

10 000 Mund-Nase-Masken können produziert und zur Verfügung gestellt werden. Foto: KAB Limburg

LIMBURG-WEILBURG - Der Diözesanverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Limburg hat zusammen mit KAB-Diözesanverband Osnabrück und dem Weltnotwerk der KAB 12 500 Euro Soforthilfe für Brasilien zur Verfügung gestellt. Damit konnten 10 000 Mund-Nase-Bedeckungen genäht werden, nun sollen auch noch Grundnahrungsmittel an Benachteiligte verteilt werden.

Besondere Notlage

in den Favelas

Fehlende Sozialsysteme und und harte Maßnahmen zum Schutz gegen Covid-19 andererseits sind ein Grund für die bedrohliche Lage insbesondere in den Favelas der großen brasilianischen Städte: Durch strenge Ausgangssperren wird vielen Menschen die Existenzgrundlage entzogen, sie können ihrem Erwerb nicht nachgehen. Menschen haben teilweise seit Monaten keinerlei Einkünfte mehr. Nicht wenige hungern und sind auf solidarische Hilfe angewiesen.

Umgesetzt wird die Hilfsmaßnahme von der Partnerorganisation der KAB in Brasilien, dem Movimento de Trabalhadores Cristãos (MTC) mit Sitz in Rio de Janeiro. "Gerade Brasilien ist stark vom Virus bedroht", erklärt Christian Vollbrecht, der sich ehrenamtlich als Sprecher des Arbeitskreises "Internationale Solidarität" der KAB engagiert. "Mit den Spendengeldern wurden bereits eine große Menge an Atemschutzmasken angefertigt und verteilt."

KAB-Diözesansekretär Martin Mohr betont, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei internationale Solidarität besonders wichtig. "Wir können den Blick nicht nur auf uns richten."

Der KAB-Diözesanverband und die MTC Brasilien unterhalten seit 1979 partnerschaftliche Beziehungen. Dabei unterstützt die KAB vor allem den Aufbau und die Strukturen der MTC, denn mit einem Partner, mit dem man solidarisch zusammenarbeitet und dem man vertrauen kann, lassen sich Projekte leichter umsetzen.

Neben der Herstellung von Schutzmasken vor Ort, wodurch Arbeitsgelegenheiten gefördert werden, ist dies vor allem der Aufbau von Projekten für Bildung und Ausbildung. Zudem fördert die KAB die Selbsthilfe und Projekte zur Stärkung sozialer Kompetenzen.

Nun wird mit dem Verteilen von Grundnahrungsmitteln eine neue Phase der Hilfsaktion gestartet, die gegen Hunger und Not helfen soll.