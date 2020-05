100 Demonstranten ziehen durch Limburger Innenstadt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Politik auf der Straße: Nach längeren Pausen und zwei ausgefallenen Veranstaltungen - beim Ostermarsch und am 1. Mai - war nun für die Mitglieder des "Bündnis Courage" am Samstag in Limburg die Gelegenheit gegeben, wieder öffentlich auf ihre Ziele aufmerksam zu machen. Sie riefen zu einer Demonstration zum 75. Jahrestag der Befreiung Deutschlands von den Nationalsozialisten auf. Mit riesigen Bannern, Plakaten und mit Megafon zogen die Teilnehmer gemeinsam durch Limburg - und dies mit dem derzeit gegebenen Abstand zu den Mitdemonstranten und mit einer Mund-Nasen-Schutzmaske. Fast 100 aktive Teilnehmer folgten dem Aufruf zu der Demonstration durch die Limburger Innenstadt, um sich am Ende, nach den Schlussworten von Harff-Dieter Salm (Die Linke), der Diskussion auf dem Bahnhofsvorplatz zu stellen. kdh/Foto: Klaus-Dieter Häring