100 Limburger sagen "Nein zum Krieg"

Harry Fenzl, der Leiter des Walter-Adlhoch-Hauses, und liest mit anderen aus Wolfgang Borcherts Nachkriegsdrama "Draußen vor der Tür".

LIMBURG - Rund 100 Menschen haben sich am vergangenen Samstag zu einer erneuten Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine auf dem Europaplatz in der Limburger Fußgängerzone getroffen. Auch am kommenden Samstag, 2. April, findet wieder eine Mahnwache statt.

Die Limburger Gruppe von Amnesty International hatte die Veranstaltung in weiten Teilen vorbereitet. Die Mitglieder der Gruppe machten darauf aufmerksam, dass der Krieg in der Ukraine in einer traurigen Tradition kriegerischer Auseinandersetzungen auf europäischem Boden in den vergangenen Jahrzehnten stehe, und nannten Zypern und den Balkan als Beispiele.

Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen

Amnesty International habe in der Ukraine wahllose Angriffe auf Zivilpersonen verifizieren können und betrachtet Russlands Einmarsch als unmissverständlichen eklatanten Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen. Amnesty International fordert das sofortige Ende des russischen Angriffs und den Schutz der Menschen in der Ukraine. Zur Unterstützung dieser Forderung riefen die Mitglieder von Amnesty Limburg zur Unterzeichnung einer Petition auf. Rund 50 Unterschriften konnten so gesammelt werden. Für jeden Tag, den der Krieg bereits währt, verteilten die Aktivisten 30 gelbe Blumen an die Teilnehmer.

Die Band "Nix druff" der Caritas Wohnungslosenhilfe Limburg umrahmt die Redebeiträge der Mahnwache am Sonnabend mit musikalischen Beiträgen.

Nach einem Hinweis auf den Appell "Nein zum Krieg! Demokratie und Sozialstaat bewahren - keine Hochrüstung ins Grundgesetz!"folgte eine Lesung aus Wolfgang Borcherts Nachkriegsdrama "Draußen vor der Tür".

Die Mahnwache endete mit Antikriegsgedichten, die die Vertreterinnen von Amnesty Limburg vortrugen. Die Band "Nix druff" der Caritas Wohnungslosenhilfe aus Limburg umrahmte die Redebeiträge mit musikalischen Beiträgen.

195 Euro für Caritas und Ärzte ohne Grenzen

Aus der Abgabe von Schleifen und Buttons in den Farben der Ukraine sowie Ausgaben von Borcherts Drama gegen eine Spende kam ein Betrag von 195 Euro zusammen. Davon gehen 85 Euro an die Caritas für die Ukraine-Hilfe und 110 Euro an Ärzte ohne Grenzen für deren Arbeit in der Ukraine.

Auch am Samstag, 2. April, wird von 11 bis 13 Uhr wieder eine Mahnwache in Limburg auf dem Europaplatz stattfinden. Diese Mahnwache wird von dem Verein "Wir sind mehr gegen Rechtsextremismus für Demokratie und Toleranz" gestaltet.