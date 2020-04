1133 Bürger im Kreis Limburg-Weilburg auf Corona getestet

Mit einem Abstrichstäbchen werden Proben aus dem Rachenraum genommen. Im Testzentrum in Beselich wiederholt sich der Vorgang am Tag 50 bis 100 Mal. Foto: Jens Büttner/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (ohe). 1133 Bürger aus dem Kreis sind bisher auf eine Coronavirus-Infektion getestet worden. Beim Großteil - nämlich 930 - fiel der Test negativ aus. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

Bis Montagmittag waren somit 203 positive Fälle im Kreis bekannt geworden. Davon gelten 98 Menschen als genesen. Bei 103 ist die Infektion noch aktiv.

Dem Kenntnisstand des Kreises zufolge werden derzeit zehn Bürger, bei denen eine Coronavirus-Infektion festgestellt wurde, stationär behandelt. Bei vier weiteren Krankenhauspatienten steht der Verdacht einer Covid-19-Erkrankung im Raum. Bei insgesamt vier sei eine Beatmung notwendig. Das St. Vincenz-Krankenhaus in Limburg behandele den Angaben des Kreises zufolge zurzeit fünf Corona-Patienten und zwei Verdachtsfälle, in Weilburg seien es drei bestätigte Fälle und zwei Verdachtsfälle. Zwei Bürger, die sich mit dem Virus angesteckt haben, würden in einer Klinik außerhalb des Kreises behandelt.

Landrat Köberle kehrt aus Quarantäne zurück

Täglich kommen etwa 50 bis 100 Personen für einen Abstrich zum eigens dafür eingerichteten Testzentrum in Obertiefenbach. Nach Kreisangaben wurden dort bisher 900 Abstriche genommen.

Weiterführende Links

Während Landrat Michael Köberle (CDU) am Montag die selbstauferlegte, häusliche Quarantäne beendete und in die Kreisverwaltung zurückkehrte, müssen 381 Bürger in Quarantäne bleiben. Trotz der steigenden Fallzahlen ermittle das Gesundheitsamt weiter alle Kontaktpersonen der Infizierten, heißt es auf Nachfrage. Dies sei durch personelle Unterstützung aus anderen Abteilungen, die Einstellung des Regelbetriebs des Gesundheitsamtes und längere Arbeitszeiten leistbar.