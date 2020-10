14-Jähriger Leon David Meyer wird seit einer Woche vermisst

Seit einer Woche ist der 14 Jhare alte Leon David Meyer aus einer Jugendeinrichtung in Hadamar verschwunden. Foto: Polizei

HADAMAR - Seit einer Woche wird der 14-jährige Leon David Meyer vermisst. Der Jugendliche ist aus einer Jugendeinrichtung am "Mönchberg" in Hadamar verschwunden. Der Junge hatte die Einrichtung am Mittwoch, 14. Oktober, gegen 0.15 Uhr verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Da er trotz aller bisherigen polizeilichen Maßnahmen nicht gefunden werden konnte, bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Der Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde, kurze Haare. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll er sich im näheren Umfeld von Hadamar aufhalten.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen geben kann, wird gebeten, sich bei der Limburger Kriminalpolizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.