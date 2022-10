15-jährige aus Limburg wird vermisst

Die Polizei sucht nach Hinweisen. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

LIMBURG - Die Limburger Kriminalpolizei bittet im Zusammenhang mit einer vermissten 15-Jährigen um die Mithilfe der Bevölkerung. Bei der Vermissten handelt es sich um Nehir Aze Bozkurt aus dem Limburger Stadtteil Staffel.

Mädchen wurde zuletzt am 4. Oktober gesehen

Nach offiziellen Angaben wurde sie zuletzt am Dienstag, 4. Oktober, in ihrem Zuhause in der Gartenstraße gesehen. Seitdem ist ihr Aufenhaltsort unbekannt. Sämtliche bisherigen Versuche der Limburger Kriminalpolizei die Vermisste zu finden waren erfolglos. Zudem gibt es laut Polizei Hinweise darauf, dass sich die Vermisste im gesamten Bundesgebiet aufhalten könnte.

Die 15-jährige Limburgerin wird vermisst.

Das Mädchen ist 15 Jahre alt, 53 kg schwer und 1,60 Meter groß. Zudem hat sie im linken Nasenloch ein Piercing und war zuletzt mit einer schwarzen Adidas-Jacke mit weißen Streifen, einer schwarzen Weste und einem grünen Pullover bekleidet.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten erbittet die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0.