LIMBURG - Der Streit um ein Handy ist am Samstag, 5. Februar, um 18.50 Uhr in Limburg am Bahnhofsplatz eskaliert. Nachdem zunächst nur verbalen Streit zweier junger Leute um ein mobiles Telefon ist nach Angaben der Polizei ein 19-Jähriger aus Diez dann handgreiflich geworden und hat eine 15-Jährige aus Limburg geschlagen und getreten. Das Mädchen erlitt zumindest eine blutige Lippe und Prellungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.