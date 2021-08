15-jährige Ladendiebin schlägt gleich mehrfach zu

In Limburg wird eine Ladendiebin gefasst, die vermutlich in mehreren Geschäften zugeschlagen hat. Die junge Diebin ist erst 15 Jahre alt. Symbolfoto: dpa

LIMBURG - Eine 15 Jahre alte Ladendiebin ist am Montagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Straße Neumarkt in Limburg beim Stehlen erwischt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte die Jugendliche zuvor in drei weiteren Geschäften Dinge entwendet.

Gegen 16 Uhr hatte das Mädchen in der Drogerie am Neumarkt Kosmetikartikel in ihrer Kleidung versteckt. Bei dem Versuch, das Geschäft zu verlassen, schlug aber die Überwachungsanlage der Drogerie an. Eine Mitarbeiterin stellte die junge Frau und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten mögliches Diebesgut aus drei weiteren Märkten im Raum Limburg. Die Jugendliche wurde zunächst auf die Polizeistation Limburg gebracht und im Anschluss in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.