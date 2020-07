15-Jährigen geschlagen und getreten

Jetzt teilen:

Limburg (red). Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr ist in der Grabenstraße in Limburg ein Streit eskaliert. Laut Angaben eines 15 Jahre alten Opfers war dieser zusammen mit einem Freund im Bereich der Grabenstraße unterwegs, als die beiden auf einen Bekannten trafen und mit diesem in Streit gerieten. Dann soll ein grauer Pkw mit Limburger Kennzeichen bei der Gruppe angehalten haben. Beiden Fahrzeuginsassen sollen sich daraufhin an der Auseinandersetzung beteiligt und dabei den 15-Jährigen geschlagen sowie getreten haben. Einer der beiden Angreifer soll etwa 20 Jahre alt sowie 1,70 m groß gewesen sein. Er habe einen Bart, schwarze kurze Haare sowie Tätowierungen an den Unterarmen gehabt und eine Kette sowie ein schwarzes T-Shirt getragen. Der zweite Mann soll ebenfalls etwa 20 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß sowie muskulös gewesen sein. Dieser habe einen Drei-Tage-Bart und ein schmales Gesicht gehabt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00.