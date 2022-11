15 neue Stolpersteine in Limburg verlegt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

STAFFEL/LIMBURG - In zwei Etappen sind in Limburg 15 neue Stolpersteine verlegt worden. Die Stolpersteine erinnern an Opfer des Nationalsozialismus. 84 Jahre nach dem 9. November 1938, als auch in Limburg jüdische Einrichtungen und Wohnungen oder Häuser Ziel von Angriffen wurden und die Synagoge auf der Schiede in Flammen aufging, erinnerten Stadtarchivar Christoph Waldecker,Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Gemeinde, Auszubildende der Stadt sowie Bewohnerinnen und Eigentümerinnen von Häusern, in denen einst jüdische Bürger lebten, mit der Verlegung von weiteren Stolpersteinen an acht jüdische Opfer.

"Es darf nicht in Vergessenheit geraten, wie grausam das Leben von Menschen beendet wurde, die zusammen mit unseren Vorfahren in dieser Stadt lebten", sagte Bürgermeister Marius Hahn (SPD).

In der Fahrgasse 2 erinnern zwei Steine an die Geschwister Johanna und Alfred Hirsch. Johanna war geistig behindert und wurde am 22. März 1942 nach Izbica im besetzten Polen deportiert, wo sie vermutlich ermordet wurde. Alfred Hirsch, geboren am 14. September 1900, überlebte zwei KZ-Aufenthalte in Dachau und Buchenwald. Nach dem 2. Weltkrieg lebte Alfred Hirsch in den USA.

An der Schiede 39 erinnert ein Stein an Johanna Sonnenberg. 1938 musste Johanna Sonnenberg die Stadt verlassen und kehrte nach Frankfurt zurück. Von Frankfurt aus wurde sie zu einem unbekannten Zeitpunkt an einen unbekannten Ort deportiert. Rosa Stiefel stammte aus Thüringen und lebte seit 1903 in Limburg. Im Oktober 1935 übersiedelte Rosa Stiefel nach Frankfurt. Von dort wurde sie am 22. November 1941 nach Kowno in Litauen deportiert, wo sie vermutlich kurz nach der Ankunft ermordet wurde. Ihre Tochter Ilse wurde von Darmstadt aus vermutlich nach Treblinka deportiert und dort ermordet. An sie erinnert ein Stolperstein in Offenbach.

In der Ste.-Foy-Straße 13 erinnern vier Stolpersteine an Siegmund und Sabine Schaumburger sowie ihre Kinder Grete und Hans. 1936 musste die Familie Limburg verlassen und ging nach Krefeld. Am 11. Dezember 1941 wurde Sigismund Schaumburger mit seiner Familie nach Riga deportiert. Dort kam er zu einem unbekannten Zeitpunkt ums Leben.

Seine Frau Sabine überlebte offenbar das Ghetto und wurde nach dessen Auflösung im KZ Riga-Kaiserwald ermordet. Tochter Grete Schaumburger überlebte die Deportation nach Riga und die NS-Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte sie in die USA aus. Ihr jüngerer Bruder Hans, Jahrgang 1930, kam in Riga zu einem unbekannten Zeitpunkt ums Leben.

Die Stolpersteine erinnern nicht nur an die jüdischen Opfer der Nationalsozialisten, sondern auch an politisch Verfolgte, an Gewerkschafter, an Opfer aus religiösen Gründen oder an Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung ermordet wurden.

In der Böhmergasse 2 erinnert ein Stein an Renate Brüggemann, geborene Fischer. Sie war von Geburt an geistig behindert. Aufgrund der Bestimmungen des Erbgesundheitsgesetzes wurde sie 1940 sterilisiert. Am 17. Oktober 1942 wurde sie in die Anstalt Hadamar eingeliefert und dort am 18. November 1942 im Alter von 22 Jahren ermordet. Als Todesursachen wurden angegeben: Herzschwäche und Verfall bei Geisteskrankheit.

In der Fahrgasse 6 erinnert ein Stolperstein an Eduard Melcher. Er stammt aus Solingen und kam im Dezember 1918 nach Limburg. Mit zunehmendem Alter hatte sich sein Geisteszustand offenbar verschlechtert, denn am 13. März 1943 wurde Melcher in die Heil- und Pflegeanstalt Hadamar eingewiesen. Hier fand er gut einen Monat später, am 14. April 1943, den Tod. Als Diagnose wurde "Altersblödsinn" angegeben, als Todesursache eine Lungenentzündung. An Agnes Basquitt erinnert in der Rütsche 13 ein Stein. Als sie drei Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Im Zusammenhang mit der Änderung des Familienstandes der Eltern wurde Agnes Basquitt am 6. November 1933 in der Heilerziehungsanstalt "Kalmenhof" in Idstein untergebracht, wo sie einige Jahre lebte. Sie soll am 9. Dezember 1941 an "Idiotie" und "Herzschwäche" in Idstein gestorben sein.

In der Altstadt wurde im Haus Römer 3 Margarethe Hahn geboren. Früh verlor sie Vater und Mutter, sie bekam einen Vormund. Bei ihr war Epilepsie diagnostiziert worden und sie wurde von den Barmherzigen Schwestern im Heppelstift aufgenommen. Im Oktober 1944 folgte ihre Verlegung nach Hadamar, wo sie am 25. Oktober 1944 ermordet wurde. Als offizielle Todesursachen werden angegeben: Epilepsie, Daueranfälle, Herzschwäche und Status epilepticus. Am Rossmarkt 25 erinnert ein Stolperstein an Margarete Adam, geborene Grill, Jahrgang 1913. Sie litt an einem Wolfsrachen und hatte deshalb einen Sprachfehler. Sie wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt in die Anstalt Eichberg im Rheingau eingewiesen. Dort kam sie am 1. Juli 1944 ums Leben. Als Todesursache wurde "Siechtum bei Lungentuberkulose" angegeben. In Staffel in der Haigerstraße 7 lebte Wilhelm August Heinrich Rosper, Jahrgang 1892. Spätestens ab 1943 zeigte August Rosper ein Verhalten, das den Verdacht auf psychische Störung nahelegte. Im August 1943 wurde er in die Heilanstalt Weilmünster eingewiesen. Am 13. Oktober 1944 kam er in die Heil- und Pflegeanstalt Hadamar. Dort wurde August Rosper am 10. Januar 1945 ermordet. Als Todesursache wurde "Geisteskrankheit und Schlaganfall" angegeben. Im Postweg 11 in Offheim erinnert ein Stolperstein an Moritz Egenolf, Jahrgang 1874. Am 5. März 1944 soll Moritz Egenolf um 17.45 Uhr in der Tötungsanstalt Weilmünster an "Altersschwäche" gestorben sein. Mutmaßlich starb Moritz Egenolf an Hunger und Entkräftung.

In der Offheimer Obergasse 7 lebte der aus Dorndorf stammende Georg Bill, Jahrgang 1883. In der Anstalt Weilmünster soll er am 15. März 1942 um 13.30 Uhr an "Marasmus bei chronischer Manie" verstorben sein. Es ist davon auszugehen, dass Georg Bill an Hunger und Entkräftung gestorben ist.