16-Jähriger konsumiert im Bus Drogen

Limburg (red). Ein 16-Jähriger aus Diez hat sich am frühen Dienstagabend in Limburg seiner Festnahme widersetzt, nachdem er zuvor dabei gesehen worden war, wie er mit Drogen in einem Linienbus hantiert hatte. Gegen 17.20 Uhr war die Polizei darüber benachrichtigt worden, dass ein junger Mann soeben Drogen in einem Bus konsumiere. Er wurde nach Angaben der Polizei bis zu deren Eintreffen im Bereich der Elzer Straße festgehalten, wobei er sich bereits dagegen körperlich zur Wehr setzte. Als die Beamten der Limburger Polizei am Einsatzort eintrafen, richtete sich die Aggression des 16-Jährigen gegen die Polizisten. Schließlich festgenommen, wurde er zur nahe gelegenen Wache gebracht. Gegen ihn wurden gleich mehrere Ermittlungsverfahren - unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte - eingeleitet. Der 16-Jährige wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und später in einem Krankenhaus untersucht.