17-Jährige aus Limburg will „Miss From Germany“ werden

Wenn Sieglinde Lampe mit ihrem Hund spielt, ist sie ein ganz normales jungen Mädchen. Am Samstagabend steht sie im Finale des Wettbewerbs „Miss From Germany“. (Foto: Kerstin Kaminsky)



LIMBURG - Als jüngste jemals in diesem Wettbewerb angetretene Teilnehmerin hat es die Limburger Schülerin Sieglinde Lampe bis ins Finale von „Miss From Germany“ geschafft. Die Endausscheidung findet am Samstagabend, 27. August, in Emsdetten statt und wird im Internet live übertragen.

„Bitte Papa, lass mich da mitmachen. Ich wünsche mir das so sehr“, hatte Sieglinde Lampe ihren Vater am Vorabend ihres 17. Geburtstags angefleht. Das war Mitte Februar. Sieglinde hatte sich im Internet über den Schönheitswettbewerb „Miss From Germany“ (MFG) informiert und wusste, dass sie nun das Mindestalter erreicht hat.

Auch wenn Siegfried Lampe seine Tochter fraglos für eine Schönheit hält, so glaubte er doch nicht ernsthaft an ihren Erfolg in einem solchen Wettbewerb. Es gibt so viele Models auf der Welt und so viele Mädchen, die von einer solchen Karriere träumen, dachte er sich. Aber enttäuschen wollte er seinen Augenstern auch nicht. Also erlaubte er dem Mädchen, das Bewerbungsformular auszufüllen. Er half ihr auch bei der Produktion eines kleinen Handy-Videos, mit dem sich Sieglinde der Jury vorstellen konnte.

„Ich hab’ schon als Dreijährige mit meiner Mama zusammen Sendungen über Miss-Wahlen angeschaut“, erzählt die Schülerin. Bereits damals sei sie sich sicher gewesen, irgendwann einmal selbst die Schärpe tragen zu dürfen. So wurde ihr Kinderzimmer zum Laufsteg, wo sie heimlich Gang und Gesten der Models übte. Mit gutem Erfolg, wie sich zeigte. Denn nach dem ersten Casting für MFG, das in Düsseldorf mit insgesamt 138 Bewerberinnen stattfand, kam die auf den Philippinen geborene Sieglinde in die zweite Runde.

Sie konnte ihr Glück kaum fassen. „Ich war so nervös“, erinnert sie sich. Die tollen Haare, die hübschen Gesichter oder das selbstsichere Auftreten ihre Konkurrentinnen nahmen ihr fast den Mut. „Aber weglaufen ist für mich keine Option“, so die ehrgeizige Jugendliche.

Sprachfehler wegen angeborener Beeinträchtigung des Gehörs

Tatsächlich hat Sieglinde in ihrem jungen Leben schon mehr gekämpft, als die meisten ihrer Altersgenossen. Aufgrund einer angeborenen Beeinträchtigung ihres Gehörs entwickelte sie einen Sprachfehler. Zudem kam sie erst im Alter von fünf Jahren nach Deutschland, ohne die Sprache zu kennen. Siegfried Lampe, der jahrzehntelang in Asien gelebt und in dem Inselstaat im Pazifischen Ozean eine Familie gegründet hatte, fühlte sich dort nach einem Überfall nicht mehr sicher und kehrte mit Frau und Kindern in die alte Heimat zurück.

Sieglinde besuchte in Bad Camberg die Schule für Hörgeschädigte und lernte sowohl das Lippenlesen als auch die Gebärdensprache. Später konnte sie auf eine Regelschule wechseln und wird nächstes Jahr die Mittlere Reife erlangen. Auch beim Basketball beweist die Schülerin Kampfgeist. „Ich war schon dreimal Deutsche Meisterin und wurde einmal sogar als die Beste gekürt“, erzählt sie stolz.

Sieglinde wollte mit Magie begeistern

Zurück zur Misswahl: Nach dem Casting in Düsseldorf kam Sieglinde weiter und durfte zu einem Workshop nach Berlin reisen. Um der Jury zu beweisen, dass sie das Zeug zur Miss hat, obwohl sie noch so jung ist, hatte sie sich etwas ganz besonders ausgedacht: Zusammen mit ihrem Vater Siegfried, den man in der Region als Zauberkünstler kennt, verblüffte sie mit Magie und Illusionen. „Wir waren die Einzigen mit einer Show, das kam richtig gut an“, freut sie sich.

In ihrer Rede möchte sie sich vor allem gegen Diskriminierung starkmachen: Im Finale wird Sieglinde ein von ihrer Mutter geschneidertes Abendkleid tragen (linkes Bild). Übrigens: Um ihre langen Beine zu betonen, trägt Sieglinde auf dem Laufsteg 18 Zentimeter hohe Absätze. (Fotos: Kerstin Kaminsky)

Wieder war eine Hürde genommen. Vater und Tochter wurden zum sogenannten „Recall“ nach Thailand eingeladen. Während des zehntägigen Aufenthaltes in Phuket gab es eine Menge Herausforderungen zu meistern. So musste sich das Mädchen in verschiedenen Outfits präsentieren oder auf einem schwimmenden Steg über die Wellen laufen. Nun steht die junge Limburgerin im Finale und fiebert der Endausscheidung am 27. August entgegen. „Ich arbeite an einer kleinen Choreografie und will auch mein Englisch noch etwas verbessern“, sagt sie. In ihrer Rede möchte sie sich vor allem gegen Diskriminierung starkmachen.

Selbst wenn Sieglinde einen der drei Siegerplätze auf dem MFG-Treppchen besteigen sollte, bleibt sie bei ihren Berufswünschen auf dem Boden. „Nach der Schule würde ich gern eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich machen“, sagt sie.

Die Liveshow zum Finale vom „Miss from Germany 2022“ ist am Samstagabend um 20 Uhr unter www.missfromgermany.com zu sehen.