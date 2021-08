17-Jährige vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Symbolfoto: dpa

GIESSEN/LIMBURG - Die Kriminalpolizei in Gießen sucht seit 14. August nach der 17 Jahre alten Lea-Michelle Hilfrich. Die Vermisste hielt sich nach Informationen der Polizei zuletzt in einer Wohngruppe in Grünberg sowie anschließend noch in einer Jugendeinrichtung in Limburg auf. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten Lea-Michelle Hilfrich. (Foto: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden)

Die 17-Jährige ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat kurze braune Haare. Sie trägt laut Polizei eine Brille und war zuletzt mit einem schwarzen Shirt und grauer Jogginghose bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0641-70062555.