17-Jähriger in Hadamar vermisst

HADAMAR - Die Polizei bitte um Mithilfe bei der Suche nach einem 17 Jahre alten, vermissten Jugendlichen. Bereits seit Montag, 5. Oktober, ist Ibrahima Diallo aus einer Jugendeinrichtung in Hadamar verschwunden. Der Jugendliche verließ am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr seine Unterkunft am Mönchberg in Hadamar und wollte mit einem Zug nach Frankfurt fahren. Seitdem kehrte der 17-Jährige nach Angaben der Polizei allerdings nicht in die Jugendeinrichtung zurück.

Der 17 Jahre alte Ibrahima Diallo aus einer Jugendeinrichtung in Hadamar vermisste. (Foto: Polizeipräsidium Westhessen)

Der Jugendliche ist etwa 1,70 Meter groß und hat schwarze kurze Haare, schwarze Augen sowie einen dunklen Teint. Zur Bekleidung des Vermissten liegen keine Informationen vor. Da der Junge trotz aller bisherigen polizeilichen Maßnahmen nicht gefunden werden konnte, bittet die Limburger Kriminalpolizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des 17-Jährigen geben kann, kann sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter Telefon 0 64 31- 9 14 00 in Verbindung setzen.