18-Jähriger läuft vor ein Auto

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Am Samstag, gegen 21 Uhr, ist ein 19-jähriger Mann aus Limburg mit seinem Auto auf dem Parkplatzgelände eines Baumarktes in der Londoner Straße unterwegs gewesen, als ihm plötzlich ein 18-jähriger aus Hadamar unvermittelt vor das Auto lief. Der 19-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fußgänger. Der 18-Jährige hatte zuvor mit Freunden "Laufspielchen" auf dem Parkplatzgelände gespielt und hierbei nicht auf den Fahrzeugverkehr geachtet. Der 18-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich später herausstellte, wurde er bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach Abschluss der ambulanten Behandlung wieder verlassen.