Dienstag, 24.03.2020 - 19:00
3 min
19-jähriger US-Feldwebel wird zum Retter
Von Kerstin Kaminsky
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AUFARBEITUNG
Die wirkliche und kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Gedenken setzte in Hadamar erst ein, nachdem eine Gruppe von Studenten der Universität Gießen anfing, die Krankenakten aufzuarbeiten und 1983 im Keller der ehemaligen Landesheilanstalt eine erste Ausstellung realisierte.
Seit 1991 besteht die Gedenkstätte Hadamar mit der Dauerausstellung in der heutigen Form und zählt derzeit 22 000 Besucher pro Jahr In den kommenden Jahren soll die Fläche der Gedenkstätte verdoppelt und die Dauerausstellung umfangreich erweitert und erneuert werden.
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