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Dienstag, 24.03.2020 - 19:00
3 min

19-jähriger US-Feldwebel wird zum Retter

Amerikanische Soldaten beenden am 26. März 1945 das systematische Töten in der damaligen Landesheilanstalt Hadamar.

Von Kerstin Kaminsky
In der Gaskammer im Keller der ehemaligen Tötungsanstalt auf dem Hadamarer Mönchsberg sterben etwa 15 000 geistig behinderte oder psychisch kranke Menschen. Archivfoto: Jürgen Vetter

In der Gaskammer im Keller der ehemaligen Tötungsanstalt auf dem Hadamarer Mönchsberg sterben etwa 15 000 geistig behinderte oder psychisch kranke Menschen. Archivfoto: Jürgen Vetter

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Fotos
In der Gaskammer im Keller der ehemaligen Tötungsanstalt auf dem Hadamarer Mönchsberg sterben etwa 15 000 geistig behinderte oder psychisch kranke Menschen. Archivfoto: Jürgen Vetter

In der Gaskammer im Keller der ehemaligen Tötungsanstalt auf dem Hadamarer Mönchsberg sterben etwa 15 000 geistig behinderte oder psychisch kranke Menschen. Archivfoto: Jürgen Vetter

Amerikanische Ermittler befragen im Jahr 1945 Oberschwester Irmgard Huber in Hadamar. Archivfoto: Troy A. Peters, US Army

Amerikanische Ermittler befragen im Jahr 1945 Oberschwester Irmgard Huber in Hadamar. Archivfoto: Troy A. Peters, US Army

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AUFARBEITUNG

Die wirkliche und kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Gedenken setzte in Hadamar erst ein, nachdem eine Gruppe von Studenten der Universität Gießen anfing, die Krankenakten aufzuarbeiten und 1983 im Keller der ehemaligen Landesheilanstalt eine erste Ausstellung realisierte.

Seit 1991 besteht die Gedenkstätte Hadamar mit der Dauerausstellung in der heutigen Form und zählt derzeit 22 000 Besucher pro Jahr In den kommenden Jahren soll die Fläche der Gedenkstätte verdoppelt und die Dauerausstellung umfangreich erweitert und erneuert werden.

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