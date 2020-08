20-Jähriger leistet Widerstand

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Ein 20-jähriger Dornburger hat sich am Freitagvormittag heftig gegen polizeiliche Maßnahmen nach einer Verkehrskontrolle gewehrt. Der Mann wurde gegen 11 Uhr mit seinem Motorroller von einer Streifenwagenbesatzung der Limburger Polizei im Bereich der Schiede kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 20-Jährige ohne gültigen Führerschein und ohne Versicherung mit dem Fahrzeug unterwegs war. Bei der Personalienfeststellung gab er zunächst falsche Personalien an. Zur weiteren Überprüfung musste er mit zur Dienststelle. Gegen diese Maßnahme setzte sich der Beschuldigte heftig zur Wehr, was eine weitere Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte nach sich zog.